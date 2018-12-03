На Украине сократились запасы газа в подземных хранилищах

В «Укртрансгазе» сообщили о сокращении объёма газа в подземных хранилищах Украины.

Об этом сообщает УНН со ссылкой на данные компании.

Отмечается, что объём газа в подземных хранилищах Украины по состоянию на 1 декабря уменьшился до 16,051 млрд кубических метров.

Уточняется, что украинские ПХГ к настоящему моменту заполнены на 51%.

Ранее в «Нафтогазе» заявили, что Украина имеет рекордные запасы газа в подземных хранилищах перед отопительным сезоном.

В сентябре политолог Игорь Рябов прокомментировал в беседе с ФАН заявления нынешнего члена украинского парламента Сергея Таруты о «колоссальных запасах газа» в стране.