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На Украине сочли плохой идеей приглашать Путина в Киев
26 апреля 2021, 13:45 • 20 • Политика
Незалежная при этом готова продолжать диалог с Россией
Приглашать президента России Владимира Путина на переговоры с его украинским коллегой Владимиром Зеленским в Киев было бы некорректно. Об этом заявил глава офиса лидера украинцев Андрей Ермак.
Так политик ответил на вопрос журналистов издания Liga.net о том, готов ли Киев позвать российского президента к себе. При этом Ермак отметил, что Украина настроена продолжать контактировать с РФ по вопросу Донбасса.
Ермак также подчеркнул, что на данный момент переговоры по ТКГ хоть и идут, но ощутимых результатов не приносят. В Незалежной также всерьез разрабатывают вопрос, чтобы договориться с США назначить спецпредставителя от этой страны по урегулированию и прекращению войны в Донбассе. Найти такого человека стороны могут уже совсем скоро.
Ермак также признался, что до сих пор не исключает возможности заморозки конфликта и построения стены с Донбассом. Однако он надеется, что до такого сценария не дойдет.
Как напоминает телеканал "360", ранее Зеленский в видео, предназначенном для украинцев, обратился к Путину, предложив встретиться в любой точке Донбасса. В ответ президент РФ справедливо заметил, что обсуждать ситуацию на юго-востоке Украины киевские власти должны с представителями самопровозглашенных республик ДНР и ЛНР. Впрочем, указал Путин, Зеленского в любое время ждут в российской столице, чтобы обсудить двусторонние вопросы.
Эксперты же обращают внимание на то, что глава Украины не поедет в Москву, потому что его страна намерена продолжать конфликт в Донбассе по указке заокеанских кураторов.
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