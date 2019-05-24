На Украине собираются обнародовать видео встречи Зеленского с лидерами фракций

Глава администрации президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан заявил о намерении представить общественности стенограмму и видео встречи украинского лидера с главами фракций Верховной рады.

Об этом он заявил в эфире телеканала «1+1».

«Мы не только опубликуем стенограмму, но и видео с высказываниями председателей всех фракций, которые поддерживали, а потом резко поменяли за ночь своё мнение», — сказал он.

Как отметил Богдан, в штабе Зеленского не собирались рассматривать вопрос открытых или закрытых списков, а лишь намеревались исключить из действующего закона о выборах нормы мажоритарной системы.

«Мы выучили этот урок. И я думаю, что мажоритарка вам не поможет и партия «Слуга народа» покажет достойные результаты не только в партийной системе, но и в мажоритарных округах», — добавил он.

Ранее представитель Зеленского Стефанчук заявил, что украинский парламент не стал придерживаться договорённостей об изменении закона о выборах, которые были достигнуты на встрече украинского лидера с главами фракций Верховной рады.

22 мая Рада отказалась от рассмотрения законопроектов, предложенных Зеленским.

Экс-президент Украины Леонид Кравчук в беседе с ФАН рекомендовал Зеленскому налаживать диалог с Москвой.

