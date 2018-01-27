На Украине снова поймали Порошенко на лжи

Занимающий пост президента Украины Порошенко уже столько раз солгал в своей жизни, что если бы среди руководителей государств или олигархов устраивали конкурс на звание «господин Соврамши», как метко сформулировал Михаил Булгаков, Петр Алексеевич легко бы опередил соперников и безоговорочно был бы удостоен Гран-при в обеих номинациях. Вот и сейчас его в очередной раз поймал на лжи известный экономист и блогер из Киева Виктор Скаршевский.

Как отметил Скаршевский, Порошенко умудрился трижды соврать в интервью агентству «Блумберг», причем ему потребовалось для этого всего 20 секунд. Можно считать это сомнительное достижение мировым рекордом и достойным занесения в Книгу рекордов Гиннеса.

- Мы первое украинское правительство, и я первый украинский президент, которые получили четыре подряд транша от МВФ, полностью выполнив все условия программы. На сегодня мы выполнили 80% взятых на себя обязательств в Меморандуме с МВФ, - заявил Порошенко.

Скаршевский не смог скрыть своего изумления: «Здесь три неправды:

1) В украинской истории сотрудничества с МВФ, Украина несколько раз получала от 4-х до 9-ми кредитных траншей от МВФ:

- Stand-By 1996-1997 - 9 траншей подряд;

- Stand-By 1997-1998 - 4 транша подряд;

- и, наконец, по программе EFF (аналогичная действует сегодня) Украина в 1998-2002 годах получила 8 траншей подряд.

2) Украина по текущей программе EFF никогда "полностью" не выполняла взятых на себя обязательств.

В последнем меморандуме МВФ от марта 2017 года, черным по-белому написано (кстати, там стоит подпись Президента), что Украина выполнила 3 из 11 структурных маяков, и то не полностью, и то не вовремя. Т.е. менее 30%, а не "полностью".

3) Из 19 структурных маяков-обязательств, записанных в последнем Меморандуме с МВФ, Украина выполнила всего 7 (опять же, не полностью и не вовремя), т.е. 37%, что гораздо меньше заявленных Президентом 80%.»

- Спрашивается, зачем и с какой целью Президенту 40-миллионной страны говорить неправду не только внутри Украины, а еще и на международном уровне, если она очевидна и легко проверяема? – задается блогер вопросом.

Заметим попутно, что отмеченные Порошенко «достижения» имеют весьма сомнительный характер. Это равнозначно тому, что публично признаться: «Граждане, я занимаю деньги лучше, чем другие». При этом про «отдаю» не сказано ни слова.

Ну да, ладно с этим, ответим на вопрос – зачем и почему. Ответ очень прост. Порошенко просто необходимо хоть чем-то похвастаться перед Западом, а в условиях, когда больше гордиться нечем, сгодятся и долги. Зачем – понятно. Теперь – почему.

И тут все очень просто. Петр Алексеевич столько раз уже солгал, и ему за это ничего не было. Ему продолжают верить в стране, которую он возглавляет. Население, журналисты, элита, общество. Потому что возражения против лжи Порошенко тут же гасятся одним-единственным аргументом другой стороны: «А не то Путин нападет».

В прошлом году после встречи с вице-президентом Майклом Пенсом Порошенко наврал, будто Пенс, дескать, подтвердил нахождение Украины среди «приоритетов» для США, но в Белом доме, как оказалось, ничего об этом не знали. Верьте Порошенко, «а то Путин нападет».

Ранее Порошенко встречался с послами стран ЕС и после этого рассказал, что это были переговоры о «деструктивной роли России в регионе», чем немало удивил послов, полагавших, что они обсуждали проблемы борьбы с коррупцией на Украине. Кому верить? Порошенко. «А то Путин нападет».

В 2015-м Порошенко объявил, будто глава Европарламента Мартин Шульц заявил о готовности европейских депутатов признать «ЛНР и ДНР террористическими организациям». Говорят, несчастного Шульца долго приводили в чувство. И опять Порошенко решили поверить, а то, сами знаете.

Мартин Шульц ту встречу с Порошенко, в 2015-м году, запомнил надолго.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Когда чуть ли не раз в неделю, а то и два, Порошенко опять лжет о наступлении русских, об «агрессии России», о том, что «Путин нападает», на Украине опять ему верят. А как не верить, а вдруг Путин и в самом деле нападет?

На моей памяти Порошенко только раз сказал чистую правду. Помните? «Землю Донбасса топчет нога украинского оккупанта».

И то потом извинился.

Жить по лжи – это уже жизненный девиз. А вы про каких-то три факта лжи. На которые ему потребовались целых 20 секунд. Право слово, для Петра это не рекорд. Он и покруче может.