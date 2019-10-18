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На Украине снизилась численность населения
18 октября 2019, 23:24 • 52 • Украина
Численность населения Украины с января по август 2019 года сократилась на 177 тыс. человек, и к 1 сентября этот показатель находился на уровне 41,976 млн человек. Об этом информирует Госслужба статистики Украины.
globallookpress.com
«В течение января — августа 2019 года численность населения уменьшилась на 177,0 тыс. лиц», — указано в экспресс-выпуске ведомства по демографической ситуации.
В службе добавили, что также на Украине остаётся значительным превышение численности мёртвых над числом новорождённых. Указывается, что на 100 умерших в стране приходится 53 родившихся.
В феврале бывший украинский премьер-министр Николай Азаров в беседе с НСН прокомментировал данные о сокращении численности населения Украины.
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