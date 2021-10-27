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На Украине снимают фильм про гомосексуалистов с религиозным подтекстом: Всё за счёт бюджета
27 октября 2021, 23:55 • 77 • Политика
Минкульт Украины выделил 25 миллионов гривен на съёмки фильма о подростках-гомосексуалистах. В картине присутствуют однополые оргии и религиозный подтекст.
На Украине за бюджетные деньги снимают драму про гомосексуалистов с религиозным подтекстом. На кинокартину с пропагандой однополых отношений украинский Минкульт выделил 25 миллионов гривен.
Речь идёт о кинокартине под названием "Мой юный принц". Сообщается, что фильм расскажет историю двух подростков - Пола и Антуана. Пол живёт с матерью в роскошном доме и ведёт "разгульную, экстравагантную жизнь", пока не встречает парня Антуана и его отца Марка. Дальше начинается сплошная похабщина.
- пишет Telegram-канал "Нравственница".
В Сети уже выложили постеры фильма. На одном из них молодые люди держат в зубах распятие, имитируя поцелуй. На другом изображают библейский сюжет, связанный с опаливанием Христа.
- резюмирует Telegram-канал.
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