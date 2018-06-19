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На Украине смертность в два раза превысила рождаемость

19 июня 2018, 10:54  •  71 • Украина
Государственная служба статистики Украины опубликовала данные за первые четыре месяца 2018 года.
 
Reuters
 

Статистика опубликована на сайте ведомства.

По данным Госстата, по состоянию на первые месяцы года на 100 умерших граждан Украины приходится только 54 рождённых.

Численность населения страны сократилась с января по апрель на 85,7 тыс. человек, говорится в сообщении ведомства.

По состоянию на 1 мая на Украине проживают 42,3 млн граждан. При этом убыль населения превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

Ранее депутат Верховной рады Михаил Папиев заявил о сокращении населения Украины до 32 млн человек.

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