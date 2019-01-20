На Украине смертность превышает рождаемость почти в два раза

Государственная служба статистики Украины сообщила, что в стране показатели смертности почти вдвое превышают показатели рождаемости.

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ведомство.

Как указывают в Госстате Украины, на 100 умерших приходится 58 новорождённых.

Также в ведомстве добавили, что население Украины на протяжении января — ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тыс. человек.

«Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения на Украине в течение января — ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тыс. человек», — указали в службе статистики.

В мае сообщалось, что ООН прогнозирует сокращение численности населения Украины, которое к 2050 году может достигнуть чуть более 36 млн жителей.