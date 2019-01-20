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На Украине смертность превышает рождаемость почти в два раза

20 января 2019, 11:39  •  125 • Украина
Государственная служба статистики Украины сообщила, что в стране показатели смертности почти вдвое превышают показатели рождаемости.
 
© Global Look Press
 

Об этом сообщает «Укринформ» со ссылкой на ведомство.

Как указывают в Госстате Украины, на 100 умерших приходится 58 новорождённых. 

Также в ведомстве добавили, что население Украины на протяжении января — ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тыс. человек.

«Численность населения Украины по состоянию на 1 декабря 2018 года составляла 42,177 млн человек. Количество населения на Украине в течение января — ноября 2018 года уменьшилось на 208,8 тыс. человек», — указали в службе статистики.

В мае сообщалось, что ООН прогнозирует сокращение численности населения Украины, которое к 2050 году может достигнуть чуть более 36 млн жителей.

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