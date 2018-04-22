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На Украине следствие по делу Савченко продлили на полгода

22 апреля 2018, 18:24  •  48 • Украина
Следствие по делу депутата Верховной рады Украины Надежды Савченко продлили на шесть месяцев. Об этом информирует УНН со ссылкой на её сестру Веру Савченко.
 
© Valentyn Ogirenko / Reuters
 

«Следствие продлили до шести месяцев, хотя генпрокурор утверждал, что доказательная база безупречная и через несколько месяцев дело будет в суде», — рассказала Вера Савченко. 

По словам сестры депутата, её не пускают к Надежде, несмотря на поданное соответствующее заявление. 

Также она рассказала, что ни Надежда, ни Вера, ни защитники не получили результата проверки Савченко на полиграфе. 

«Ни ей, ни мне, ни адвокатам не предоставили результат. Кроме того, как нам сообщили, — процедура ещё будет продолжаться», — заявила сестра.

Ранее стало известно, что в центре Киева организовали митинг в поддержку Савченко.

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