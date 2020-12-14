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На Украине скандал: на экспорт в Турцию подготовили бракованные пулемёты

14 декабря 2020, 15:55  •  105 • Украина

На Украине новая неделя началась с очередного скандала: на экспорт в Турцию запланировали отправить бракованные пулемёты.

Известно об этом стало из появления судебного иска от госкомпании «Укрспецэкспорт», поданного на киевский завод «Кузница на Рыбальском», который связан с бывшим президентом Петром Порошенко. В иске требуется взыскание возмещения убытков в сумме 38,7 млн гривен (1,38 млн долларов).

Предметом спора указываются бракованные пулеметы КУМ-7,62 мм, предназначенные для экспорта в Турцию. КУМ – это аббревиатура, которая расшифровывается как «Кулемет (пулемет) Украинский Модернизированный».

Из подробностей известно, что в 2018 году «Укрспецэкспорт» стал посредником между «Кузней» и турецкой компанией К.В.А.Т. в продаже последней партии ручных пулеметов и комплектующих к ним. Однако испытания КУМ показали, что оружие ненадлежащего качества, в связи с чем турки расторгли контракт.

При этом завод обвинил в срыве поставок сам «Укрспецэкспорт». По договору завод «Кузня на Рыбальском» обязывался изготовить сами пулеметы, а вот стволы для них должен был найти оружейный экспортер. В итоге вместо необходимых 2800 штук было поставлено 1173 – производства НПО «Техимпекс», при этом 90% из них оказались бракованными.

«Спецэкспорт» предоставил акт, что некоторые из подготовленных к продаже пулеметы (даже без учета стволов) были подержанными, разного цвета, имели царапины и повреждения.

Напомним, Украина регулярно фигурирует в скандалах с некачественной военной продукцией. Так, с 2016 года поступала информация о систематических взрывах миномета «Молот», унесших жизни как минимум, 10 военнослужащих. В 2017 году прогремел скандал с отправкой в зону АТО бракованных БТР. Также ранее несколько раз в СМИ появлялась информация о некачественном военном обмундировании для военных, которое легко воспламеняется. Кроме того, военных одевали и в бракованные бронежилеты.

Напомним также, украинские ветераны «войны с Россией» затеяли акцию с передачей в зону боевых действий на Донбассе банеров с «неактуальными» лозунгами». Предлагается дать им вторую жизнь в качестве покрытия для блиндажей военнослужащих ВСУ.

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