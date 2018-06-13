Правдивые новости России,
Украины, Беларуси и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Настоящий герой Украины»: как история жизни Сидора Ковпака помогает развеять ми...
Полная капитуляция товарища Ына
Талантливый человек-ракета
Мастера ежедневного подвига: В Крым на соревнования съехались лучшие водолазы ст...
Главная / Украина

На Украине «Северный поток — 2» связали с угрозой европейской цивилизации

13 июня 2018, 11:54  •  194 • Украина
Участие Германии в проекте газопровода «Северный поток — 2» негативно повлияет на всю Западную Европу. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
 
© nord-stream2.com
 

По его словам, на Западе постоянно говорят о поддержке украинской стороны, а Германия при этом всё же строит «Северный поток — 2», понимая «негативные последствия».

Тука считает, что европейской цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.

«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, с моей точки зрения, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для Западной Европы как цивилизации», — отметил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко отметил, что проект газопровода не будет реализован. 

8 июня в Германии заявили, что «Северному потоку — 2» не должны угрожать санкции третьих стран.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Google plus, Одноклассники

194
Источник
Похожие новости
12 июня 2018, 19:39
В Госдуме прокомментировали призыв украинского журналиста ограничить транспортное сообщение с Россией
12 июня 2018, 16:24
В НБУ объяснили предназначение кредитов от МВФ
12 июня 2018, 14:39
Украина подала в суд ООН меморандум с обвинениями России в финансировании терроризма

13 июня 2018, 08:39
«Выручали добрые люди»: как в Луганске спасали животных во время боевых действий
12 июня 2018, 17:54
План помощи перемещенным лицам на Украине финансируется недостаточно
12 июня 2018, 16:24
СМИ: В ВСУ заявили о неготовности к войне с Россией
Новости партнеров
 
 
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Комментарии
 
Популярные новости
07 июня 2018, 06:39
Пришельцы. Из воды, не из космоса
09 июня 2018, 18:39
В Донецке отреагировали на слова Владимира Путина о Донбассе на "Прямой линии"
07 июня 2018, 00:09
Асад сдался Америке
10 июня 2018, 06:09
Зажрались вы тут, в России!
08 июня 2018, 17:08
Анатолий Клёсов. Евреи, славяне, шумеры, кельты. ДНК-генеалогия раскрывает тайны
11 июня 2018, 17:54
Асад начинает отшивать Москву
07 июня 2018, 06:40
Обложили! Американские военные стратеги свяжут России руки
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2018 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.