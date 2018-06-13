На Украине «Северный поток — 2» связали с угрозой европейской цивилизации

Участие Германии в проекте газопровода «Северный поток — 2» негативно повлияет на всю Западную Европу. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.

По его словам, на Западе постоянно говорят о поддержке украинской стороны, а Германия при этом всё же строит «Северный поток — 2», понимая «негативные последствия».

Тука считает, что европейской цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.

«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, с моей точки зрения, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для Западной Европы как цивилизации», — отметил он.

Ранее украинский лидер Пётр Порошенко отметил, что проект газопровода не будет реализован.

8 июня в Германии заявили, что «Северному потоку — 2» не должны угрожать санкции третьих стран.