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На Украине «Северный поток — 2» связали с угрозой европейской цивилизации
13 июня 2018, 11:54 • 194 • Украина
Участие Германии в проекте газопровода «Северный поток — 2» негативно повлияет на всю Западную Европу. Об этом в эфире телеканала ICTV заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий Георгий Тука.
© nord-stream2.com
По его словам, на Западе постоянно говорят о поддержке украинской стороны, а Германия при этом всё же строит «Северный поток — 2», понимая «негативные последствия».
Тука считает, что европейской цивилизации грозит опасность в случае отказа от своих принципов, таких как права человека и уважение международно признанных границ.
«Если европейская цивилизация начинает разменивать эти основоположные принципы на какие-то бизнес-интересы, с моей точки зрения, это может привести к крайне негативным последствиям вообще для Западной Европы как цивилизации», — отметил он.
Ранее украинский лидер Пётр Порошенко отметил, что проект газопровода не будет реализован.
8 июня в Германии заявили, что «Северному потоку — 2» не должны угрожать санкции третьих стран.
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