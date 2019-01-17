На Украине сельсовет незаконно проголосовал за переход общины в ПЦУ

В Волынской области Украины депутаты Бронницкого сельсовета проголосовали за переход местной общины канонической Украинской православной церкви в новую ПЦУ, не имея на то полномочий.

Об этом информирует пресс-служба Союза православных журналистов Украины.

Отмечается, что соответствующее голосование прошло в ходе сессии 15 января.

«На следующий день в связи с этим прецедентом в сельсовете были представители правоохранительных органов и спецслужб, которые пояснили руководству органа местного самоуправления, что такое решение не входит в полномочия сельского совета», — указано в сообщении.

Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что более 100 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) готовы перейти в «новую церковь» — ПЦУ.