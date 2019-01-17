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На Украине сельсовет незаконно проголосовал за переход общины в ПЦУ
17 января 2019, 16:39 • 95 • Украина
В Волынской области Украины депутаты Бронницкого сельсовета проголосовали за переход местной общины канонической Украинской православной церкви в новую ПЦУ, не имея на то полномочий.
РИА Новости
Об этом информирует пресс-служба Союза православных журналистов Украины.
Отмечается, что соответствующее голосование прошло в ходе сессии 15 января.
«На следующий день в связи с этим прецедентом в сельсовете были представители правоохранительных органов и спецслужб, которые пояснили руководству органа местного самоуправления, что такое решение не входит в полномочия сельского совета», — указано в сообщении.
Ранее украинский президент Пётр Порошенко заявил, что более 100 приходов канонической Украинской православной церкви (УПЦ) готовы перейти в «новую церковь» — ПЦУ.
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