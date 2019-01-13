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На Украине считают опасным возможное избрание Зеленского президентом
13 января 2019, 11:54 • 157 • Украина
Директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский заявил, что возможное избрание шоумена Владимира Зеленского на пост президента Украины может быть опасным для страны.
РИА Новости © Екатерина Чеснокова
Об этом Погребинский заявил в эфире телеканала NewsOne.
«Политический опыт говорит о том, что такие люди (как Зеленский. — RT) опасны, потому что они не имеют устойчивых мировоззренческих установок и могут оказаться игрушкой в руках опытных интриганов», — сказал он.
Также политолог заявил, что Зеленского «опекает очень опытный интриган», который может вести «двойную, тройную, четверную игру».
Ранее социолог объяснила популярность Зеленского на Украине.
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