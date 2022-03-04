На Украине сбили истребитель из Звёздных войн: Израильский канал поймали на позорном фейке

Израильский Channel 13 News в своём репортаже о ситуации на Украине показал кадры со сбитым истребителем из Звёздных войн. "Журналисты либо решили не тратить ни секунды на фактчекинг (да, настолько), либо оставить пасхалочку для фанатов франшизы", - смеются в Сети.

Военные действия на Украине проиллюстрировали кадрами со сбитым космическим кораблём из Звёздных Войн. Видео с подбитым имперским TIE Fighter показал израильский телеканал Channel 13 News.

Кадры были взяты из любительского ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. На видео показано шоссе, посреди которого лежит подбитый космический корабль и стоят двое имперских штурмовиков в футуристической броне. Однако создателей новостного выпуска это нисколько не смутило.

Журналисты либо решили не тратить ни секунды на фактчекинг (да, настолько), либо оставить пасхалочку для фанатов франшизы. Незамеченной она не осталась,

- комментирует Telegram-канал Mash.

Напомним, что западные СМИ принимают всё, что им приходит из Киева за чистую монету. В результате происходят такие курьёзы, как с журналистом CNN, который отправился поговорить с украинскими солдатами в "отбитый" киевский аэропорт и только в середине разговора осознал, что говорит с русскими солдатами.