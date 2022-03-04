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На Украине сбили истребитель из Звёздных войн: Израильский канал поймали на позорном фейке
04 марта 2022, 18:40 • 246 • Политика
Израильский Channel 13 News в своём репортаже о ситуации на Украине показал кадры со сбитым истребителем из Звёздных войн. "Журналисты либо решили не тратить ни секунды на фактчекинг (да, настолько), либо оставить пасхалочку для фанатов франшизы", - смеются в Сети.
Военные действия на Украине проиллюстрировали кадрами со сбитым космическим кораблём из Звёздных Войн. Видео с подбитым имперским TIE Fighter показал израильский телеканал Channel 13 News.
Кадры были взяты из любительского ролика польской команды Star Wars Artistic Team, который был опубликован ещё в 2014 году. На видео показано шоссе, посреди которого лежит подбитый космический корабль и стоят двое имперских штурмовиков в футуристической броне. Однако создателей новостного выпуска это нисколько не смутило.
- комментирует Telegram-канал Mash.
Напомним, что западные СМИ принимают всё, что им приходит из Киева за чистую монету. В результате происходят такие курьёзы, как с журналистом CNN, который отправился поговорить с украинскими солдатами в "отбитый" киевский аэропорт и только в середине разговора осознал, что говорит с русскими солдатами.
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