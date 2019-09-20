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На Украине сапёры уничтожили более 44 тысяч взрывоопасных предметов

20 сентября 2019, 12:54  •  69 • Украина
Госслужба Украины по чрезвычайным ситуациям заявила, что украинские сапёры уничтожили более 44 тыс. взрывоопасных предметов с начала года.
 
@MNS.GOV.UA Facebook
 

Уточняется, что пиротехнические подразделения уничтожили 44 555 взрывоопасных предметов.

По данным ведомства, в данное число входят 739 авиационных бомб.

В августе украинские сапёры обнаружили и изъяли 200 артиллерийских снарядов на приусадебном участке в Харьковской области.

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