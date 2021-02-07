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На Украине с весны начнут изучать поведение геев за бюджетный счет
07 февраля 2021, 13:10 • 114 • Украина
Украинские власти объявили, что выделят более 10 млн гривен (около 30 млн рублей) на «исследование поведения геев». В стране, где больше половины населения живут за чертой бедности и впроголодь, эта новость вызвала волну возмущения. В ответ власти заявили, что таким образом пытаются соблюдать стандарты «общественного здоровья». Корреспондент ФАН передает из Киева.
Накануне Центр общественного здоровья Украины объявил тендер на проведение исследования поведения мужчин, имеющих однополые сексуальные отношения. Стоимость работ — 10 млн 240 тысяч гривен, тендер состоится 9 апреля, а само исследование должно быть проведено в несколько этапов до конца года.
Новость разошлась по украинским соцсетям, где искренне возмутились: в стране не хватает денег на вакцину от коронавируса, на десятки других проблем, а власть при этом собралась изучать гомосексуалов!
В таком же духе высказались десятки других пользователей соцсетей. Они перечислили властям первоочередные проблемы, стоящие перед украинцами — непомерные коммунальные платежи, обнищание населения, нехватка инфекционных больниц и клиник, сотни тысяч голодных стариков и т. д. Припомнили граждане властям и недавний скандал, в рамках которого Минкульт Украины приобрел на бюджетные средства тысячи экземпляров книги «Принцесса+принцесса: долго и счастливо».
Это детская сказка в формате комикса на тему ЛГБТ-отношений — про однополую любовь двух подруг — темнокожей и белокожей принцесс. Книжку планируют распространить в дошкольных заведениях Украины. По впечатлениям корреспондента Федерального агентства новостей, западные тренды, поощряющие однополую любовь, сильно раздражают простых украинцев. Подавляющее большинство из них придерживаются традиционных ценностей и не хотят, чтобы их дети сталкивались с ЛГБТ-пропагандой. А когда выясняется, что на нее идут их собственные налоги, то это вызывает у беднеющих людей, никак не защищенных от коронавируса, ярость.
Как заявила на брифинге киевский политолог Лариса Дроздова, нынешняя власть идет на совершенно безумные поступки ради того, чтоб отвлечь общество от действительно насущных проблем.
Она также пояснила — то, что сейчас делает власть, — и есть настоящая пропаганда, за которой прячется нежелание решать реальные проблемы украинцев.
В ответ на массовое возмущение граждан в Минздраве Украины заявили, что, мол, дело вовсе не в геях, а в борьбе с ВИЧ. Социологи изучают не только гомосексуалов, но и наркозависимых, проституток и прочих, кто имеет высокие риски стать ВИЧ-инфицированными. По словам чиновников, наркозависимые могут заразиться через иглы, проститутки — из-за несоблюдения правил защиты, а геи — потому что гораздо реже используют презервативы, чем гетеросексуалы.
При этом украинские медики назвали заболеваемость чумой XXI века. Так, с января по декабрь 2020 года в стране выявили 15 659 новых ВИЧ-позитивных граждан. Из них 9191 инфицировались гетеросексуальным путем, 393 — гомосексуальным (однополый секс), 5960 — через иглу. Как засвидетельствовали чиновники Минздрава Украины, государство сегодня, помимо эпидемии коронавируса, захлестнула волна распространения ВИЧ и наркомании. Причем по темпам роста новых больных ВИЧ страна — один из европейских лидеров.
Успокоить общественное мнение попытался координатор Национального МСМ-консорциума (объединяющего ЛГБТ-активистов) Святослав Шеремет. Он заявил журналистам, что власть вкладывает деньги в исследование здоровья и поведения геев и бисексуалов для того, чтобы предупредить заболеваемость среди социальных групп риска.
Шеремет также уверен, что общественный резонанс вокруг трат из бюджета на нужды ЛГБТ-сообщества будет не лишним.
Автор: Василий Таран специально для ФАН из Киева
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