На Украине с энтузиазмом восприняли фантазии о «польском» Калининграде

Напомним, бывший командующих сухопутных войск Польши Вальдемар Скшипчак несколько дней назад заявил, что Варшаве необходимо поднять вопрос о принадлежности Калининграда и области. По его словам, «Россия оккупировала их с 1945 года», а в действительности это исторические земли Польши и Пруссии. Заявление Скшипчака в Москве восприняли скептически, посоветовав генералу учить историю. Калининград стар советским, а затем российским городом в 1945 году по решению Потсдамской конференции и «поднимать» вопрос о его территориальной принадлежности бессмысленно. Тем более Польше, в состав которой город и область перестали входить еще в 1657 году.Интересно, как радостно идею «польского» Калининграда подхватили на Украине. Вероятно, здесь рассчитывают, что благодаря такой поддержке Варшава забудет о своих «исконных землях» - территориях, которые сегодня входят в состав Западной Украины. Это Львовская, Ивано-Франковская, Тернопольская, Ровенская и Волынская области. До первой мировой войны они были частями Австро-Венгрии и Российской империи, в 1919 году Советом послов Антанты право на их оккупацию было признано за Польшей, а в 1939 году эта территория была занята Красной армией и присоединена к СССР, в частности к Украинской ССР.После распада Советского Союза они так и остались в составе Украины, при этом Варшава периодически намекала Киеву, что земли неплохо бы вернуть, так как они были «аннексированы тоталитарным советским режимом». А то на словах Киев осуждает СССР и все, что с ним связано, а на деле продолжает спокойно пользоваться его территориальными подарками. Более того, только намеками Варшава не ограничивается. В Польше много лет существует программа возвращения «исконных» территорий, как здесь называют Западную Украину. В рамках этой программы, к примеру, польским бизнесменам, инвестирующим в развитие данного региона, предоставляются государственные субсидии.Поэтому радость секретаря СНБО вполне можно понять. Тем более, в свете недавних настойчивых предложений Варшавы о вводе на территорию Западной Украины польского контингента миротворческих сил НАТО, которые большинство экспертов расценило как попытку поучаствовать в возможном разделе Украины.