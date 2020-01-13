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На Украине с 16 января вся реклама должна быть на госязыке

13 января 2020, 21:24  •  81 • Украина
Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания напомнил, что с 16 января в соответствии с законом «Об обеспечении функционирования украинского языка как государственного» вся реклама на телевидении, радио, а также в печатных изданиях должна быть только на украинском языке.
 
Reuters
 

Соответствующее заявление опубликовано на сайте Нацсовета.

При этом уточняется, что телерадиоорганизации зарубежного вещания и телерадиоорганизации, вещающие на официальных языках Евросоюза, наряду с украинским языком могут размещать рекламу на официальных языках ЕС.

Также печатные СМИ, издаваемые на одном из официальных языков ЕС, могут размещать рекламу на том же языке.

Ранее на Украине создали национальную комиссию по стандартам госязыка, которая в том числе «будет проверять уровень владения госязыком для получения гражданства Украины или занятия определённых законом должностей».

Эксперт Александр Асафов оценил в беседе с Nation News закон о государственном языке, отметив, что «на практике люди столкнутся с затруднениями».

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