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На Украине "российской пропаганде" посвятят целый музей

10 марта 2021, 18:50  •  81 • Политика
Фото: Nazar Furyk/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Таким образом в Незалежной планируют бороться с "дезинформацией"
Киевский режим всерьез задумался над тем, чтобы открыть на украинской территории музей "российской пропаганды". Во всеуслышание такую инициативу озвучил глава местного Минкульта Александр Ткаченко.
Высокопоставленный украинец рассказал, что в таком "культурном" учреждении все желающие смогут ознакомиться с принципами распространения недостоверной информации, которую якобы активно генерируют "коварные" русские.
Ткаченко также объявил, что создание подобного рода музея – не предел мечтаний украинских политиков. В будущем они планируют создать крупный международный центр, посвященный этой тематике. Главная задача украинцев – раскрыть общественности глаза на "вероломную" деятельность России.
Глава украинского Минкульта также отметил, что подобного рода музеи уже существуют в таких государствах, как Чехия и Финляндия, а также страны Балтии. Украина считает, что должна последовать примеру "европейских братьев" и создать свой музей "российской пропаганды", пишут "Известия".
Антироссийская риторика уже давно стала основой внешнеполитической жизни Украины. Так, недавно Киев нашел способ выдавить русский язык из Незалежной. Там призвали заставить граждан страны изучать английский язык с детского садика.

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