На Украине резко сократят количество выплат льготникам

Правительство Украины объявило о начале реализации плана по отмене государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, а также специальных пенсионных льгот для целого ряда категорий граждан. Согласно официальной информации, это связано с необходимостью сохранить в бюджете «десятки тысяч долларов, которые зачастую используются не по назначению». Независимые аналитики полагают, что нововведение приведет к окончательному обнищанию нескольких десятков тысяч украинцев. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.

В документе, обнародованном на днях Министерством социальной политики (МСП) Украины, отмечено буквально следующее:

«[Различные] выплаты Киев намерен осуществлять «точечно»: деньги от государства получат только те, кто действительно в них нуждается».

Кого именно тот же официальный Киев относит к «нуждающимся», высокопоставленные чиновники Банковой (правительственный квартал украинской столицы) не пояснили. Помимо прочего, заместитель главы МСП Виталий Музыченко в эфире одного из центральных украинских телеканалов пообещал провести тщательную проверку льготников на предмет законности уже получаемых ими средств.

«Достоверность предоставляемых гражданами документов изучат сразу несколько ведомств, — отметил он. — Это позволит свести к минимуму неправомерное получение людьми денег и преференций».

Формально поводом для старта новой правительственной инициативы послужили данные Госстата Украины. В свое время эксперты этой структуры пришли к выводу о росте благосостояния украинцев в целом, а также повышении минимальных зарплат и пенсий.

«В нашей стране от голода еще никто не умер, а те, кто получают субсидии и льготы, сегодня [нередко] разъезжают на элитных иномарках по Италии и Франции», — заявил один из потенциальных киевских «инспекторов» на форуме в Сети.

Через некоторое время пост был удален якобы по требованию самого автора.

«Сейчас власти на Украине активно муссируют тему повышения зарплат и пенсий, однако подобная риторика призвана, образно выражаясь, пустить пыль в глаза международному сообществу, в первую очередь Евросоюзу, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей экономист Николай Козлов. — В условиях повальной безработицы о минимальной зарплате в шесть тысяч гривен (около 16,7 тысячи рублей. — Прим. ФАН) многим нашим согражданам приходится только мечтать. А «рост» пенсий на 50 гривен, или около двух американских долларов, для малообеспеченных слоев украинцев вообще выглядит кощунством».

По словам Козлова, на этом фоне любая упомянутая проверка для льготников превратится в «самое настоящее унижение и даже пытку».

С такой трактовкой Киев не согласен.

«Мы просто перестанем содержать и поддерживать приспособленцев», — многозначительно резюмировал украинский президент Владимир Зеленский.

С 1 января 2021 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы не будут получать безработные (которые не стоят на учете в центре занятости населения), а также пенсионеры, имеющие «нетрудовые доходы» (сдающие жилье в аренду или регулярно получающие переводы из-за рубежа). Кроме того, в черный список попадут граждане, имеющие даже минимальную задолженность по оплате услуг ЖКХ и обладатели любой задолженности по банковским кредитам. Но и это еще не все: предполагается, что соответствующие льготы будут полностью или частично сняты с некоторых ветеранов и инвалидов так называемой АТО в Донбассе.

«На данный момент государство не в состоянии гарантировать всем вышеперечисленным категориям украинцев стабильные выплаты, — говорит активист общественного движения «Согласие» Анна Крицкая. — Поддержки лишатся не менее 50 тысяч семей».