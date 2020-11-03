Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Е…ть, ты тупой, Саня» – Монтян поставила майданщика на место
Дмитрию Медведеву дали 3 месяца, чтобы подписать заявление: "Так решил дейс...
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
США пойдут войной на Россию и будут уничтожены: Американский офицер о плане ликв...
Главная / Украина

На Украине резко сократят количество выплат льготникам

03 ноября 2020, 18:55  •  117 • Украина
Правительство Украины объявило о начале реализации плана по отмене государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, а также специальных пенсионных льгот для целого ряда категорий граждан. Согласно официальной информации, это связано с необходимостью сохранить в бюджете «десятки тысяч долларов, которые зачастую используются не по назначению». Независимые аналитики полагают, что нововведение приведет к окончательному обнищанию нескольких десятков тысяч украинцев. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
В документе, обнародованном на днях Министерством социальной политики (МСП) Украины, отмечено буквально следующее:
«[Различные] выплаты Киев намерен осуществлять «точечно»: деньги от государства получат только те, кто действительно в них нуждается».
Кого именно тот же официальный Киев относит к «нуждающимся», высокопоставленные чиновники Банковой (правительственный квартал украинской столицы) не пояснили. Помимо прочего, заместитель главы МСП Виталий Музыченко в эфире одного из центральных украинских телеканалов пообещал провести тщательную проверку льготников на предмет законности уже получаемых ими средств.
«Достоверность предоставляемых гражданами документов изучат сразу несколько ведомств, — отметил он. — Это позволит свести к минимуму неправомерное получение людьми денег и преференций».
Формально поводом для старта новой правительственной инициативы послужили данные Госстата Украины. В свое время эксперты этой структуры пришли к выводу о росте благосостояния украинцев в целом, а также повышении минимальных зарплат и пенсий.
«В нашей стране от голода еще никто не умер, а те, кто получают субсидии и льготы, сегодня [нередко] разъезжают на элитных иномарках по Италии и Франции», — заявил один из потенциальных киевских «инспекторов» на форуме в Сети.
Через некоторое время пост был удален якобы по требованию самого автора.
«Сейчас власти на Украине активно муссируют тему повышения зарплат и пенсий, однако подобная риторика призвана, образно выражаясь, пустить пыль в глаза международному сообществу, в первую очередь Евросоюзу, — сказал в комментарии Федеральному агентству новостей экономист Николай Козлов. — В условиях повальной безработицы о минимальной зарплате в шесть тысяч гривен (около 16,7 тысячи рублей. — Прим. ФАН) многим нашим согражданам приходится только мечтать. А «рост» пенсий на 50 гривен, или около двух американских долларов, для малообеспеченных слоев украинцев вообще выглядит кощунством».
По словам Козлова, на этом фоне любая упомянутая проверка для льготников превратится в «самое настоящее унижение и даже пытку».
С такой трактовкой Киев не согласен.
«Мы просто перестанем содержать и поддерживать приспособленцев», — многозначительно резюмировал украинский президент Владимир Зеленский.
С 1 января 2021 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы не будут получать безработные (которые не стоят на учете в центре занятости населения), а также пенсионеры, имеющие «нетрудовые доходы» (сдающие жилье в аренду или регулярно получающие переводы из-за рубежа). Кроме того, в черный список попадут граждане, имеющие даже минимальную задолженность по оплате услуг ЖКХ и обладатели любой задолженности по банковским кредитам. Но и это еще не все: предполагается, что соответствующие льготы будут полностью или частично сняты с некоторых ветеранов и инвалидов так называемой АТО в Донбассе.
«На данный момент государство не в состоянии гарантировать всем вышеперечисленным категориям украинцев стабильные выплаты, — говорит активист общественного движения «Согласие» Анна Крицкая. — Поддержки лишатся не менее 50 тысяч семей».
«Нам проще дать денег отдельно взятому человеку, нежели кормить армию льготников», — резюмировала чиновница администрации одного из населенных пунктов в Киевской области.
Автор: Леонид Андросов

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



117
Источник
Похожие новости
02 ноября 2020, 09:00
«Если бы не глупость Януковича, майдана бы не случилось»
03 ноября 2020, 13:25
План ликвидации Молдавии как государства действует
02 ноября 2020, 20:55
Русскому языку на Украине отвели 20 лет жизни
03 ноября 2020, 08:50
Победа Усика вновь расколола украинское общество
02 ноября 2020, 19:05
КСУ готов отменить земельную и банковскую реформы, кто получит выгоду?
02 ноября 2020, 17:15
Президент руками «слуг» пытается ликвидировать КСУ, но голосов не хватает
Новости партнеров
 
Выбор дня
03 ноября 2020, 13:25
Либо "аннексия", либо диалог! Франции выставили ультиматум по Крыму
03 ноября 2020, 09:45
"Какого хрена...": Михалков сдёрнул маски с западных агентов в России
03 ноября 2020, 11:35
"Всего лишь случайное замечание": Голландский прокурор проговорился, разруш...
03 ноября 2020, 00:35
"Весь мир смеётся": В Германии офицер-трансгендер поехала на повышение... н...
03 ноября 2020, 09:45
Российские бомбардировщики показали, что ждёт НАТО в Чёрном море
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
29 октября 2020, 23:25
Слабое место Эрдогана нашлось в Сирии, и Путин его нащупал: "Какой же ты султан?"
29 октября 2020, 02:20
Путин нашёл ахиллесову пяту Эрдогана? Швейцарцы рассказали о "кошмарном сценарии" для Турции в Сирии
02 ноября 2020, 12:40
Первые итоги выборов в Молдавии: Додон ушёл в отрыв
29 октября 2020, 00:30
США распадётся до конца 2020 года: Норвежский учёный предсказал американцам судьбу СССР
29 октября 2020, 00:30
"Я бы не хотел, чтобы он был президентом": Познер рассказал о странном разговоре с Навальным
01 ноября 2020, 21:05
Шутки кончились: На улицы Минска "высыпала" бронетехника
28 октября 2020, 17:10
Ультиматум Путина по двойному гражданству принят Госдумой
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.