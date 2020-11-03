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На Украине резко сократят количество выплат льготникам
03 ноября 2020, 18:55 • 117 • Украина
Правительство Украины объявило о начале реализации плана по отмене государственной помощи на оплату услуг ЖКХ, а также специальных пенсионных льгот для целого ряда категорий граждан. Согласно официальной информации, это связано с необходимостью сохранить в бюджете «десятки тысяч долларов, которые зачастую используются не по назначению». Независимые аналитики полагают, что нововведение приведет к окончательному обнищанию нескольких десятков тысяч украинцев. Ситуацию изучал корреспондент ФАН.
В документе, обнародованном на днях Министерством социальной политики (МСП) Украины, отмечено буквально следующее:
Кого именно тот же официальный Киев относит к «нуждающимся», высокопоставленные чиновники Банковой (правительственный квартал украинской столицы) не пояснили. Помимо прочего, заместитель главы МСП Виталий Музыченко в эфире одного из центральных украинских телеканалов пообещал провести тщательную проверку льготников на предмет законности уже получаемых ими средств.
Формально поводом для старта новой правительственной инициативы послужили данные Госстата Украины. В свое время эксперты этой структуры пришли к выводу о росте благосостояния украинцев в целом, а также повышении минимальных зарплат и пенсий.
Через некоторое время пост был удален якобы по требованию самого автора.
По словам Козлова, на этом фоне любая упомянутая проверка для льготников превратится в «самое настоящее унижение и даже пытку».
С такой трактовкой Киев не согласен.
С 1 января 2021 года субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг и другие льготы не будут получать безработные (которые не стоят на учете в центре занятости населения), а также пенсионеры, имеющие «нетрудовые доходы» (сдающие жилье в аренду или регулярно получающие переводы из-за рубежа). Кроме того, в черный список попадут граждане, имеющие даже минимальную задолженность по оплате услуг ЖКХ и обладатели любой задолженности по банковским кредитам. Но и это еще не все: предполагается, что соответствующие льготы будут полностью или частично сняты с некоторых ветеранов и инвалидов так называемой АТО в Донбассе.
Автор: Леонид Андросов
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