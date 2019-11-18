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На Украине решили «сломать» унаследованную от СССР систему психиатрии

18 ноября 2019, 13:24  •  44 • Украина
Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила о планах ведомства заняться разработкой законопроекта, которым будет «полностью сломана» унаследованная от СССР система охраны психического здоровья.
 
@moz.ukr Facebook
 

«Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины «О психическом здоровье», который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья», — написала Скалецкая на своей странице в Facebook.

В качестве приоритетов министр отметила увеличение осведомлённости относительно психического здоровья в обществе, разработку и внедрение программ преодоления клейма, активное привлечение лиц, имеющих психические и интеллектуальные нарушения, а также их семей к диалогу в построении новой системы.

Также Скарлецкая дала понять, что Украина воспользуется помощью Литвы, которая, по её словам, готова поделиться своим опытом в этой сфере с украинскими специалистами.

«На встрече с представителями посольства Литовской республики на Украине, посвящённой сотрудничеству в сфере психического здоровья, мы договорились о поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами», — сказала она.

Ранее в Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда, назвав также среди приоритетов работы на четыре года антимонопольную политику, экспорт, инвестиции и агросектор.

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