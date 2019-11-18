На Украине решили «сломать» унаследованную от СССР систему психиатрии

Глава Минздрава Украины Зоряна Скалецкая заявила о планах ведомства заняться разработкой законопроекта, которым будет «полностью сломана» унаследованная от СССР система охраны психического здоровья.

«Министерство здравоохранения планирует разработать новый проект закона Украины «О психическом здоровье», который должен полностью сломать унаследованную советскую организационную структуру, стратегии и практики системы охраны психического здоровья», — написала Скалецкая на своей странице в Facebook.

В качестве приоритетов министр отметила увеличение осведомлённости относительно психического здоровья в обществе, разработку и внедрение программ преодоления клейма, активное привлечение лиц, имеющих психические и интеллектуальные нарушения, а также их семей к диалогу в построении новой системы.

Также Скарлецкая дала понять, что Украина воспользуется помощью Литвы, которая, по её словам, готова поделиться своим опытом в этой сфере с украинскими специалистами.

«На встрече с представителями посольства Литовской республики на Украине, посвящённой сотрудничеству в сфере психического здоровья, мы договорились о поддержке Украины в построении системы социализации лиц с психическими расстройствами», — сказала она.

Ранее в Минэкономики Украины заявили о планах провести реформу рынка труда, назвав также среди приоритетов работы на четыре года антимонопольную политику, экспорт, инвестиции и агросектор.