На Украине решили реформировать СБУ

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.

По его словам, на повестке дня стоит реформа сферы безопасности.

«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.

Секретарь СНБО отметил, что ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине. При этом другие функции СБУ, такие как экономическая безопасность и борьба с коррупцией, «нужно убрать», считает он.

Он добавил, что такого же мнения придерживается украинский лидер Владимир Зеленский.

«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — сказал он.

Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах создать префектуры на Украине.