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На Украине решили реформировать СБУ
29 июля 2019, 10:54 • 109 • Украина
Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Александр Данилюк в интервью Телеканалу новостей «24» заявил, что украинские власти планируют реформировать Службу безопасности страны.
© РИА Новости
По его словам, на повестке дня стоит реформа сферы безопасности.
«Без реформирования СБУ дальнейшее реформирование сферы безопасности не имеет смысла, потому что исторически СБУ встроена в большое количество процессов», — заявил Данилюк.
Секретарь СНБО отметил, что ключевой функцией СБУ является борьба со шпионской деятельностью на Украине. При этом другие функции СБУ, такие как экономическая безопасность и борьба с коррупцией, «нужно убрать», считает он.
Он добавил, что такого же мнения придерживается украинский лидер Владимир Зеленский.
«Нужно принять ряд законов, я создал группу, которая над ними работает, мы двигаемся очень быстро», — сказал он.
Ранее в партии Зеленского «Слуга народа» заявили о планах создать префектуры на Украине.
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