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На Украине репрессировали Деда Мороза
22 декабря 2020, 15:30 • 54 • Украина
В «незалежной» продолжают декоммунизировать все советское. На этот раз под репрессию попал не кто иной, как Дедушка Мороз.
Псевдопатриоты увидели в «советском» персонаже врага украинской нации и назвали его агентом Кремля.
Члены местной «инквизиции» посчитали, что Дед Мороз негативно влияет на неокрепшие умы украинских детей.
При этом они подчеркивают, что этот персонаж появился во времена Сталина.
И надо же было развернуть эту борьбу в преддверии празднования нового 2021 года.
Следует отметить, что это не первый демарш в сторону новогодних традиций. Достаточно вспомнить случай, когда в начале декабря националисты напали на фабрику елочных игрушек под Киевом и потребовали почти что под страхом смерти ликвидировать партию елочных шаров с символикой российской армии.
Дело в том, что это был заказ армии России. Российское ведомство пошло на это, чтобы знаменитая фабрика не разорилась, не выдержав конкуренции с китайскими игрушками.
Мало того, что после этого инцидента руководству фабрики пришлось публично просить прощения, так им придется платить за сорванный контракт. А украинским националистам глубоко наплевать на эти проблемы.
И это еще не все. Рука цензора коснулась и «Советского шампанского». Теперь это игристое вино носит название «СоветОВское шампанское».
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