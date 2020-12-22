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На Украине репрессировали Деда Мороза

22 декабря 2020, 15:30  •  54 • Украина
В «незалежной» продолжают декоммунизировать все советское. На этот раз под репрессию попал не кто иной, как Дедушка Мороз.

Псевдопатриоты увидели в «советском» персонаже врага украинской нации и назвали его агентом Кремля.

Члены местной «инквизиции» посчитали, что Дед Мороз негативно влияет на неокрепшие умы украинских детей.

При этом они подчеркивают, что этот персонаж появился во времена Сталина.

И надо же было развернуть эту борьбу в преддверии празднования нового 2021 года.

Следует отметить, что это не первый демарш в сторону новогодних традиций. Достаточно вспомнить случай, когда в начале декабря националисты напали на фабрику елочных игрушек под Киевом и потребовали почти что под страхом смерти ликвидировать партию елочных шаров с символикой российской армии.

Дело в том, что это был заказ армии России. Российское ведомство пошло на это, чтобы знаменитая фабрика не разорилась, не выдержав конкуренции с китайскими игрушками.

Мало того, что после этого инцидента руководству фабрики пришлось публично просить прощения, так им придется платить за сорванный контракт. А украинским националистам глубоко наплевать на эти проблемы.

И это еще не все. Рука цензора коснулась и «Советского шампанского». Теперь это игристое вино носит название «СоветОВское шампанское».

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