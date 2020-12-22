На Украине репрессировали Деда Мороза

В «незалежной» продолжают декоммунизировать все советское. На этот раз под репрессию попал не кто иной, как Дедушка Мороз.Псевдопатриоты увидели в «советском» персонаже врага украинской нации и назвали его агентом Кремля.Члены местной «инквизиции» посчитали, что Дед Мороз негативно влияет на неокрепшие умы украинских детей.При этом они подчеркивают, что этот персонаж появился во времена Сталина.И надо же было развернуть эту борьбу в преддверии празднования нового 2021 года.Следует отметить, что это не первый демарш в сторону новогодних традиций. Достаточно вспомнить случай, когда в начале декабря националисты напали на фабрику елочных игрушек под Киевом и потребовали почти что под страхом смерти ликвидировать партию елочных шаров с символикой российской армии.Дело в том, что это был заказ армии России. Российское ведомство пошло на это, чтобы знаменитая фабрика не разорилась, не выдержав конкуренции с китайскими игрушками.Мало того, что после этого инцидента руководству фабрики пришлось публично просить прощения, так им придется платить за сорванный контракт. А украинским националистам глубоко наплевать на эти проблемы.И это еще не все. Рука цензора коснулась и «Советского шампанского». Теперь это игристое вино носит название «СоветОВское шампанское».