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На Украине разрешили экстрадицию Януковича из России
25 марта 2021, 17:15 • 133 • Политика
Экс-лидер Незалежной, вероятно, готов их встретить в Ростове-на-Дону
Киевский режим имеет право начать процедуру экстрадиции свергнутого в результате госпереворота четвертого президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу об захвате власти. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в релизе генпрокурора.
Ранее сегодня Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти. Об этом сообщила судья судья в ходе заседания, которое транслировалось в "Ютубе".
Напомним, в 2019 г. Виктор Федорович был признан виновным в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны". Оболонский райсуд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
В начале февраля текущего года адвокат бывшего лидера нации Виталий Сердюк раскрыл адрес своего подзащитного, чтобы ему киевские деятели смогли вручить подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений, достигнутых между РФ и Украиной в апреле 2010 года. Юрист пригласил украинских следователей в Ростов-на-Дону.
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