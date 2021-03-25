Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
"Путин высоко возносится": Норвежец разгадал тайну таёжных фотографий ...
Киев готов покончить с Донбассом за неделю: Глава МИД Украины раскрыл все карты
"Симуляция мирного процесса": Бойцов ВСУ после убийства старика сравни...
Украине прилетел "бумеранг за Крым"
Главная / Политика

На Украине разрешили экстрадицию Януковича из России

25 марта 2021, 17:15  •  133 • Политика
Виктор Янукович. Фото: Liu Yiran/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Экс-лидер Незалежной, вероятно, готов их встретить в Ростове-на-Дону
Киевский режим имеет право начать процедуру экстрадиции свергнутого в результате госпереворота четвертого президента Украины Виктора Януковича, который проходит по делу об захвате власти. Об этом в четверг, 25 марта, сообщили в офисе генерального прокурора страны.
"Сейчас сторона обвинения имеет право начать в отношении подозреваемого процедуру экстрадиции и обращения в суд за разрешением на осуществление специального досудебного расследования", – говорится в релизе генпрокурора.
Ранее сегодня Киевский апелляционный суд отказал защите Януковича в удовлетворении жалобы на решение о его заочном аресте по делу об узурпации власти. Об этом сообщила судья судья в ходе заседания, которое транслировалось в "Ютубе".
Напомним, в 2019 г. Виктор Федорович был признан виновным в госизмене и "пособничестве в ведении агрессивной войны". Оболонский райсуд Киева заочно приговорил его к 13 годам лишения свободы.
В начале февраля текущего года адвокат бывшего лидера нации Виталий Сердюк раскрыл адрес своего подзащитного, чтобы ему киевские деятели смогли вручить подозрение по делу о подписании Харьковских соглашений, достигнутых между РФ и Украиной в апреле 2010 года. Юрист пригласил украинских следователей в Ростов-на-Дону.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники


Загрузка...



133
Источник
Похожие новости
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за санкции горькой правдой
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский народ
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать всё"
25 марта 2021, 00:45
Байден передал полномочия Харрис - пока только на переговоры
25 марта 2021, 13:35
Китай обратился к Украине в связи с "Мотор Сич"
Новости партнеров
 
Выбор дня
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее преду...
25 марта 2021, 04:25
"Очевидно, в Киеве были недовольны": Евродепутат отомстил Зеленскому за сан...
25 марта 2021, 04:25
Экс-депутат Рады: Украину ждёт "тихий ужас", если не вмешается братский нар...
25 марта 2021, 09:55
Премьер Канады не побоялся выдать неприятную Западу правду о Путине: "Сказать вс...
25 марта 2021, 06:15
СБУ арестовала Сэмэна Сэмэнченко — за организацию ЧВК и торговлю военными товарами из...
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
25 марта 2021, 09:55
В новой войне против России выживут все, но... : Советник Шойгу сделал пугающее предупреждение
22 марта 2021, 11:20
В чём соль запрета иностранцам владеть землёй в Крыму
21 марта 2021, 01:25
Крым взяли. Теперь что берём? В решении Путина увидели намёк
24 марта 2021, 16:30
Генсеку НАТО выдали два варианта после требований освободить Навального
21 марта 2021, 14:15
Скандальное интервью Бориса Ельцина из "Бесогона" поставило всех в тупик
21 марта 2021, 01:25
Украинцы шокированы: «Нация-агрессор нас обскакала экономически»
20 марта 2021, 08:00
На телеканале в США рассказали анекдот про Байдена. Русские внесли уточнение
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2021 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.