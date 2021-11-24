На Украине разоблачили ложь США о нападении России

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Эксперт озвучил истинные цели Вашингтона

В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия стянула к линии разграничений двух государств боевую технику и большое количество военнослужащих, потому что собирается вторгнуться на территорию Незалежной с применением авиации в январе-феврале 2022 года. Однако эта информация не соответствует действительности, считает военный эксперт, полковник ВСУ запаса Олег Жданов.

"Все эти разговоры о нападении России зимой в большей мере являются политическими заявлениями, нежели реальными военными угрозами",

– написал он в статье для издания "Главред". Автор подчеркнул, что аналогичной риторики придерживается и США. По его словам, украинская элита просто подхватывает заявления американцев.

Аналитик обратил внимание, что в офисе президента Владимира Зеленского уже начали призывать "не раскачивать лодку", пугая общество сообщениями о нападении России. Он отметил, что Киев даже не удосужился согласовать свои заявления с Вашингтоном и партерами из НАТО – по итогу стороны дали разную информацию.

Украинский эксперт разоблачил ложь США. По его словам, Белый дом ведет свою политическую игру, делая заявления о нападении России. Прежде всего, Вашингтон хочет помешать переговорам между Киевом и Москвой. Кроме того, как отметил офицер, американцы пытаются оказать давление на нашу страну.

К слову, ранее аналитик Марат Баширов заявил, что новые антироссийские санкции США является просто "костью", брошенной Украине.