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На Украине разоблачили ложь США о нападении России

24 ноября 2021, 11:15  •  288 • Политика
Фото: depositphotos.com
Эксперт озвучил истинные цели Вашингтона
В Министерстве обороны Украины заявили, что Россия стянула к линии разграничений двух государств боевую технику и большое количество военнослужащих, потому что собирается вторгнуться на территорию Незалежной с применением авиации в январе-феврале 2022 года. Однако эта информация не соответствует действительности, считает военный эксперт, полковник ВСУ запаса Олег Жданов.
"Все эти разговоры о нападении России зимой в большей мере являются политическими заявлениями, нежели реальными военными угрозами",
– написал он в статье для издания "Главред". Автор подчеркнул, что аналогичной риторики придерживается и США. По его словам, украинская элита просто подхватывает заявления американцев.
Аналитик обратил внимание, что в офисе президента Владимира Зеленского уже начали призывать "не раскачивать лодку", пугая общество сообщениями о нападении России. Он отметил, что Киев даже не удосужился согласовать свои заявления с Вашингтоном и партерами из НАТО – по итогу стороны дали разную информацию.
Украинский эксперт разоблачил ложь США. По его словам, Белый дом ведет свою политическую игру, делая заявления о нападении России. Прежде всего, Вашингтон хочет помешать переговорам между Киевом и Москвой. Кроме того, как отметил офицер, американцы пытаются оказать давление на нашу страну.
К слову, ранее аналитик Марат Баширов заявил, что новые антироссийские санкции США является просто "костью", брошенной Украине.

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