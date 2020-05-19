На Украине разгорается скандал вокруг интервью Гордона с Поклонской

Дмитрий Гордон. Кадр youtube.com

Спецслужбы Незалежной заявили, что никакого задания репортеру не давали

Журналист Дмитрий Гордон беседовал с экс-прокурором Крыма Натальей Поклонской и бывшим министром обороны ДНР Игорем Стрелковым (Гиркиным) по собственной инициативе. Об этом сообщили в Службе безопасности Украины (СБУ) во вторник, 19 мая. Ранее репортер заявлял, что брал интервью "в содружестве" со спецслужбами.

Интервью Гордона с Поклонской вышло на прошлой неделе, затем были опубликованы подробности беседы с Гиркиным. Выбор собеседников украинского журналиста очень не понравился местным националистам. Они устроили митинг у стен редакции и забросали здание яйцами.

После этого Гордон попытался оправдаться, заявив, что действовал в координации с СБУ, потому что никто другой ранее не мог допросить этих людей по поводу "измены и преступлений, которые были совершены с их участием на территории Украины". Зато теперь "флешки с записями" отправлены в Гаагу:

"Эти показания станут одними из основных свидетельств на процессе в Гааге по делу об аннексии Крыма и развязывании кровавой бойни на Донбассе", – похвалился Гордон, добавив, что местные правоохранители уже объявили ему благодарность.

Вот только в СБУ рассказы о столь тесном сотрудничестве с Гордоном не подтвердили, хотя и сообщили, что изучат все сказанное во время интервью.

Сама же Поклонская отреагировала на ситуацию с юмором. "По поводу флешки для Гааги... Не торопитесь – я еще не все рассказала", – написала она во "ВКонтакте", отметив, что раньше считала Гордона серьезным журналистом, а он оказался "всего лишь спецагентом СБУ". Гиркин также сообщил, что не сказал в интервью ничего нового, передает URA.RU.