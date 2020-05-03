На Украине разгорается скандал с биологическими лабораториями Пентагона • 458 • Украина

Признание посольства США в том, что американские биолаборатории в Украине работают в интересах Пентагона, вызвало ажиотаж в СМИ и соцсетях. Но на самом деле скандал с американскими военными биолабораториями только начинается.



По версии посольства, Министерство обороны США совместно с правительством Украины работают над обеспечением консолидированного и защищенного хранения (то есть над хранением, сбором и транспортировкой) возбудителей болезней и опасных химических веществ.



То есть, целью работы являются биологические исследования, а, учитывая заказчика в лице Пентагона - военные биологические исследования. Причем речь идет не об одном или двух подобных центрах, а сразу о 15 лабораториях на территории Украины.



То, что Украина продолжается оставаться полигоном для таких исследований, особенно, учитывая напряженную обстановку в связи с нынешней эпидемией и многочисленные слухи о том, что она может носить искусственный характер, не могло не вызвать возмущения общественности.



И в посольстве США, похоже, не придумали ничего лучше, как постараться максимально скрыть информацию о действительных целях работ в этих лабораториях и степени угрозы для граждан Украины. Конечно, в условиях, когда информация о лабораториях приобрела скандальную известность, просто стереть какую-либо информацию о ней - означает вызвать еще бОльший скандал. Однако сотрудники посольства попытались убрать хотя бы самые вопиющие данные.



Так с сайта посольства США была оперативно удалена информация о том, что в числе американских лабораторий присутствуют как минимум две предпоследнего -третьего - уровня защиты. В частности с украинской версии сайта исчез следующий текст:



Консолідація особливо небезпечних патогенів у сучасних спорудах III рівня біобезпеки (одна лабораторія III рівня біобезпеки для людських патогенів, і одна лабораторія III рівня біобезпеки для патогенів тварин).



Данная страница была создана как минимум в 2017 году, то есть, в разгар украино-американской дружбы, когда таких вещей как подобные лаборатории можно было и не стесняться. Существует, как минимум, один резон для создания таких центров. Ведь речь идет, по сути, об экспериментах на людях, которые запрещены в самих США. В Украине законодательство не запрещает такие эксперименты, как и в Азербайджане, Грузии и Казахстане, где также существуют аналогичные центры, если верить информации с сайта посольства США. Остается только догадываться, почему украинские парламентарии не закрывают подобные «дыры» в отечественном законодательстве - и является это просто недоработкой парламента или намеренным подыгрыванием американским партнерам. Второй вариант, учитывая украинские реалии, более чем вероятен.



Показательно и то, при каких обстоятельствах на сайте посольства произошли изменения информации о функционировании лабораторий. Случилось это, судя по всему, 9 апреля 2020 года, именно тогда появились не только правки в украинской версии, но и новая англоязычная страница, где приводятся лишь слова о том, как США помогают Украине развивать науку и безопасность. Интересно, что всего спустя три дня после правок было зарегистрировано депутатское обращение народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя президента Украины Зеленского, премьер-министра и прочих высших чиновников о законности функционирования американских лабораторий на территории Украины. Выглядит так, что американцам стало известно о том, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» собирают информацию из разных источников о работе биолабораторий, поэтому посольство США решило сыграть на опережение. В этом не было бы никакого смысла, если бы с назначением и работой этих центров было бы все так гладко, как пишется сейчас в версии американского посольства, прилизанной на фоне скандала.



Стоит сказать, что даже если посольство США попыталось скрыть информацию о биолабораториях III категории опасности, то это еще не означает, что при этом в Украине нет лабораторий еще более высокого уровня угрозы – четвертого. IV уровень угрозы – это вирусы, вызывающие смертельно опасные заболевания, против которых не существует никаких вакцин и методов лечения. Например, к ним относится печально известный вирус Эбола.



И, вполне вероятно, что запрос к президенту и признание американского посольства – это только начало скандала, связанного с биолабораториями. И если Медведчук и его команда проявят должную последовательность и системность работы, которую продемонстрировали в истории с разоблачением биолабораторий, то мы можем узнать еще много подробностей о действительных целях и специфике этих военных объектов Пентагона. Что правда, для этого понадобится и определенная решительность, так как попытка отказаться от размещения данных лабораторий на территории Украины в 2013 году было вероятно одной из «последних капель» в отношениях между Януковичем и США и одной из, пусть и не самой важной, предпосылок Майдана.



Интересно, что украинские проамериканские СМИ и продажные журналисты годами клялись, что никаких биолабораторий Пентагона нет, но после признания посольства США испуганно замолкли.



Справка редакции



Нынешний скандал с американскими биолабораториями начался началось с запроса главы политсовета «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Виктора Медведчука вместе с народным депутатом от этой партии Ренатом Кузьминым на имя президента Владимира Зеленского по поводу 15 американских биологических лабораторий в Украине, которые официально курируются министерством обороны США, для краткости именуемым Пентагоном. Работа лабораторий началась при президентстве Виктора Ющенко, была прекращена при Викторе Януковиче и продолжилась при Петре Порошенко.



«Эта жалкая попытка оправдаться и заменить обнародование информации о реальной деятельности опасных лабораторий общими рассуждениями заслуживает лишь презрения. Точно так же, как презрения заслуживает позиция украинской власти, которая не хочет открыть народу правду, опасаясь разгневать «вашингтонский обком», осуществляющий внешнее управление Украиной»,

- заявил по поводу манипуляций американского посольства с информацией о биолабораториях на своем сайте Виктор Медведчук.



Скандал выходит на международный уровень



А тем временем на наличие американских биолабораторий в Украине отреагировал официальный Пекин. 29 апреля обеспокоенность по этому поводу высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, подчеркнув опасность существования американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза.



То есть скандал из-за биолабораторий Пентагона стал международным. И счёт не в пользу США. Поэтому обратите внимание, как резко Трамп перестал обвинять Китай в распространении коронавируса.



Признание посольства США в том, что американские биолаборатории в Украине работают в интересах Пентагона, вызвало ажиотаж в СМИ и соцсетях. Но на самом деле скандал с американскими военными биолабораториями только начинается.По версии посольства, Министерство обороны США совместно с правительством Украины работают над обеспечением консолидированного и защищенного хранения (то есть над хранением, сбором и транспортировкой) возбудителей болезней и опасных химических веществ.То есть, целью работы являются биологические исследования, а, учитывая заказчика в лице Пентагона - военные биологические исследования. Причем речь идет не об одном или двух подобных центрах, а сразу о 15 лабораториях на территории Украины.То, что Украина продолжается оставаться полигоном для таких исследований, особенно, учитывая напряженную обстановку в связи с нынешней эпидемией и многочисленные слухи о том, что она может носить искусственный характер, не могло не вызвать возмущения общественности.И в посольстве США, похоже, не придумали ничего лучше, как постараться максимально скрыть информацию о действительных целях работ в этих лабораториях и степени угрозы для граждан Украины. Конечно, в условиях, когда информация о лабораториях приобрела скандальную известность, просто стереть какую-либо информацию о ней - означает вызвать еще бОльший скандал. Однако сотрудники посольства попытались убрать хотя бы самые вопиющие данные.Так с сайта посольства США была оперативно удалена информация о том, что в числе американских лабораторий присутствуют как минимум две предпоследнего -третьего - уровня защиты. В частности с украинской версии сайта исчез следующий текст:Данная страница была создана как минимум в 2017 году, то есть, в разгар украино-американской дружбы, когда таких вещей как подобные лаборатории можно было и не стесняться. Существует, как минимум, один резон для создания таких центров. Ведь речь идет, по сути, об экспериментах на людях, которые запрещены в самих США. В Украине законодательство не запрещает такие эксперименты, как и в Азербайджане, Грузии и Казахстане, где также существуют аналогичные центры, если верить информации с сайта посольства США. Остается только догадываться, почему украинские парламентарии не закрывают подобные «дыры» в отечественном законодательстве - и является это просто недоработкой парламента или намеренным подыгрыванием американским партнерам. Второй вариант, учитывая украинские реалии, более чем вероятен.Показательно и то, при каких обстоятельствах на сайте посольства произошли изменения информации о функционировании лабораторий. Случилось это, судя по всему, 9 апреля 2020 года, именно тогда появились не только правки в украинской версии, но и новая англоязычная страница, где приводятся лишь слова о том, как США помогают Украине развивать науку и безопасность. Интересно, что всего спустя три дня после правок было зарегистрировано депутатское обращение народных депутатов Виктора Медведчука и Рената Кузьмина на имя президента Украины Зеленского, премьер-министра и прочих высших чиновников о законности функционирования американских лабораторий на территории Украины. Выглядит так, что американцам стало известно о том, что представители «Оппозиционной платформы — За жизнь» собирают информацию из разных источников о работе биолабораторий, поэтому посольство США решило сыграть на опережение. В этом не было бы никакого смысла, если бы с назначением и работой этих центров было бы все так гладко, как пишется сейчас в версии американского посольства, прилизанной на фоне скандала.Стоит сказать, что даже если посольство США попыталось скрыть информацию о биолабораториях III категории опасности, то это еще не означает, что при этом в Украине нет лабораторий еще более высокого уровня угрозы – четвертого. IV уровень угрозы – это вирусы, вызывающие смертельно опасные заболевания, против которых не существует никаких вакцин и методов лечения. Например, к ним относится печально известный вирус Эбола.И, вполне вероятно, что запрос к президенту и признание американского посольства – это только начало скандала, связанного с биолабораториями. И если Медведчук и его команда проявят должную последовательность и системность работы, которую продемонстрировали в истории с разоблачением биолабораторий, то мы можем узнать еще много подробностей о действительных целях и специфике этих военных объектов Пентагона. Что правда, для этого понадобится и определенная решительность, так как попытка отказаться от размещения данных лабораторий на территории Украины в 2013 году было вероятно одной из «последних капель» в отношениях между Януковичем и США и одной из, пусть и не самой важной, предпосылок Майдана.Интересно, что украинские проамериканские СМИ и продажные журналисты годами клялись, что никаких биолабораторий Пентагона нет, но после признания посольства США испуганно замолкли.Нынешний скандал с американскими биолабораториями начался началось с запроса главы политсовета «Оппозиционной платформы – За Жизнь» Виктора Медведчука вместе с народным депутатом от этой партии Ренатом Кузьминым на имя президента Владимира Зеленского по поводу 15 американских биологических лабораторий в Украине, которые официально курируются министерством обороны США, для краткости именуемым Пентагоном. Работа лабораторий началась при президентстве Виктора Ющенко, была прекращена при Викторе Януковиче и продолжилась при Петре Порошенко.- заявил по поводу манипуляций американского посольства с информацией о биолабораториях на своем сайте Виктор Медведчук.А тем временем на наличие американских биолабораторий в Украине отреагировал официальный Пекин. 29 апреля обеспокоенность по этому поводу высказал официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, подчеркнув опасность существования американских биологических лабораторий на территории отдельных государств, которые прежде были республиками Советского Союза.То есть скандал из-за биолабораторий Пентагона стал международным. И счёт не в пользу США. Поэтому обратите внимание, как резко Трамп перестал обвинять Китай в распространении коронавируса. Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники Загрузка...





458 Источник Похожие новости Главарь нацистов рассказал, как будет уничтожать «брошенный обессиленной Россией Донбасс» Зеленский вспомнил об «Одесской Хатыни» и призвал к объединению Донецка, Симферополя и Львова Зе-сутенёры: Киев вымогает у стран ЕС деньги за каждую партию заробитчан Слуга мародера и «мрия» барыги Гагаузия объявлена зоной стихийного бедствия Одесса 2 мая 2014 года – фашисты в Доме профсоюзов сожгли Украину Новости партнеров