На Украине раздался "плач" по Дональду Трампу. Джо Байден может "предать" Киев ради Москвы, уверен украинский эксперт Тарас Загородний. По его мнению, новый приход Демпартии США к власти в Штатах может оказаться невыгодным внешним обстоятельством для Незалежной.

Экономический и политический эксперт с Украины Тарас Загородний в публикации на сайте "Главред" спрогнозировал изменение курса США в отношении Киева и Москвы при 46-м американском президенте Джо Байдене.

Специалист уверен, что новый хозяин Белого дома изберёт ту же линию, которой ранее придерживался его предшественник демократ Барак Обама.

Это значит, что Вашингтон будет больше заявлять, чем делать. Таким образом, новый приход Демпартии США к власти в Штатах может оказаться невыгодным внешним обстоятельством для Украины.

Загородний также предположил, что администрация Байдена сконцентрирует усилия на выстраивании более-менее нормального диалога с Россией в надежде лишить Китай ключевого геополитического союзника.

В такой ситуации интересы Киева могут оказаться неучтёнными американской стороной. Эксперт убеждён, что 45-й президент США Дональд Трамп был более удобным главой Белого дома для Украины.