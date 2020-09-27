На Украине разбился военный самолёт с курсантами - СМИ

Под Харьковом потерпел крушение военный борт. Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", упал Ан-26, который совершал учебный полёт.

По данным источника, на борту могли находиться курсанты.

Отмечается, что ЧП произошло в городе Чугуеве Харьковской области. После падения борт загорелся.

Сведений о пострадавших пока нет. Другие обстоятельства инцидента уточняются.