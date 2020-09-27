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На Украине разбился военный самолёт с курсантами - СМИ
27 сентября 2020, 12:10 • 63 • В мире
Очевидцы сообщили, что под Харьковом потерпел крушение самолёт. По данным источников, ЧП произошло с Ан-26. Предположительно, на борту были курсанты.
Под Харьковом потерпел крушение военный борт. Как сообщает Telegram-канал "Легитимный", упал Ан-26, который совершал учебный полёт.
По данным источника, на борту могли находиться курсанты.
Отмечается, что ЧП произошло в городе Чугуеве Харьковской области. После падения борт загорелся.
Сведений о пострадавших пока нет. Другие обстоятельства инцидента уточняются.
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