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На Украине разбился вертолёт Ми-2
14 июля 2019, 19:54 • 14 • Украина
В Сумской области Украины при проведении полевых работ потерпел крушение вертолёт Ми-2, пилот погиб. Об этом сообщили в Государственной службе Украины по чрезвычайным ситуациям.
© Сергей Венявский РИА Новости
«Поступила информация, что вблизи села Яблочное Великописаревского района Сумской области во время проведения работ по опрыскиванию полей произошло падение вертолёта Ми-2», — говорится в сообщении на сайте ведомства.
На месте работают девять сотрудников Государственной службы по чрезвычайным ситуациям, а также три единицы техники.
Обстоятельства произошедшего выясняются.
В конце июня в Краснодарском крае в результате жёсткой посадки Ми-2 погиб пилот.
В апреле URA.RU сообщало о назначении дополнительной проверки в связи с жёсткой посадкой вертолёта авиакомпании «Ямал», в результате которой у судна оторвался хвост.
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