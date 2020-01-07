На Украине растёт уродство нацизма, уничтожившего 5 млн человек - МИД России

Акции уже получили осуждение в мире, в МИД России назвали позицию официального Киева глумлением над историей. В частности, послы Израиля и Польши отметили чествование нацистов, выступавших за этнические чистки, совместным документом, осуждающим героизацию украинских националистов.

В ответ представитель МИД Украины Екатерина Зеленко заявила, что возрождение и сохранение национальной памяти украинского народа является "одним из приоритетных направлений государственной политики Украины".

По словам украинского дипломата, "каждый народ и каждое государство самостоятельно определяет и чествует своих героев".

Как напоминает телеканал "360", по указанию Гитлера были созданы батальоны украинских нацистов, которые участвовали в убийствах мирных граждан в Белоруссии и на Украине. Только на Украине от преступлений украинских пособников гитлеровцев погибли более 5 миллионов человек.