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На Украине растёт армия желающих «порвать» Усика

12 мая 2020, 16:55  •  220 • Украина

Украинский боксёр Александр Усик своими заявлениями о примирении, единых корнях и вере с гражданами России, нескрываемыми отношениями с российскими коллегами и друзьями вызывает шквал негодования и возмущения среди «патриотов». «Последней каплей» для них стало участие украинского боксёра в российском документальном фильме о церкви и вере.

Как известно из-за съёмок в этом фильме сайт-чистилище «Миротворец» внес «врага народа» Усика в свою базу.

После этого украинский борец вольного стиля, «строитель баррикад» и «чемпион» по метанию брусчатки в «беркутовцев» Богдан Грицай вызвал Усика на бой без правил. Боксер вызов принял, но предложил встретиться на ринге.

Вслед за Грицаем вызов Усику бросил АТОшник, военный медик, неоднократный призер чемпионатов Украины по дзюдо и самбо Андрей Грачов. На своей странице в Facebook он пообещал боксеру грандиозный бой:

«Я не так сильно тренируюсь, как когда-то, но я тебе обещаю очень грандиозный бой. Ты и трех минут не выживешь в раунде со мной. И я как ветеран, как боевой офицер, как человек, который всю жизнь в спорте, покажу, кто на кого напал и с кем у нас война».

Украинский блогер Карл Волох в соцсети напомнил желающим сразиться с Усиком в бою, что «те, кто бросает самые разные нехорошие эпитеты в адрес Усика должны понимать, что главное обстоятельство здесь – контракт с промоутерской компанией, который гарантированно такие вещи, как дуэли вне ринга, профессиональному боксеру запрещает и нарушение которого уничтожит бойца финансово».

А запорожский журналист Павел Волков недоумевает почему «патриоты» так набросились на Александра Усика.

«То, что он не поддерживает этих бандитов, это замечательно. Но согласитесь, не поддерживать бандитов и сознательно бороться против бандитизма - две большие разницы. Давайте обратим внимание на то, что он сказал.

"Не разделяйте людей. Телеканалы, не выдергивайте из контекста, не разделяйте народ. Не разделяйте украинский народ. Мы – украинцы. Мы не малороссы, мы не сепаратисты. У меня в паспорте написано "украинец""Для меня вся территория Украины – это украинцы. Для меня нет "бандеровцев", "моск@лей", или еще кого-то"», – подчеркнул Волков на своей странице в Facebook.

Стоит отметить, в украинском паспорте национальность не указана. У Усика, как и у всех жителей Украины написано «гражданство Украины». А национальности у всех разные: украинцы, русские, евреи, армяне, греки, поляки, венгры, молдаване и т.д.

«Плохо пахнут такие речи боксера. Этноцидом пахнут», – считает первый оправданный на Украине запорожский политузник.

«Впрочем, "бандеровцев" и "моск@лей" для него нет. "Моск@лей" действительно нет, поскольку это уничижительно-дискриминационное название русских, которое используют нацисты на Украины. А вот насчет бандеровцев... Есть, конечно такие религии, которые говорят, что материальный мир - это иллюзия, его на самом деле не существует. Может Усик буддист, не знаю. Вот только бандеровцы с "вольфзангелями" и "тоттенкопфами" на шевронах шныряют по нашим городам, безнаказанно терроризируют население и обучают молодняк в гитлерюгендовских лагерях независимо от того, есть они лично для Усика или нет.

Мы, как граждане Украины разных национальностей, обязаны государству исключительно одно - исполнять его законы. Все остальное – язык, культура, идеология, религия или ее отсутствие и т.д. - наше личное дело. Понятно, что от конкретно слов Усика ни холодно, ни жарко. Но такой белибердой (что раз мы граждане Украины, значит мы все - украинцы) нас кормят уже лет 30 и заканчивается это национальной дискриминацией и войной. Оно нам надо?» – предложил задуматься гражданам Украины Павел Волков.

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