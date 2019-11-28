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На Украине расследуют исчезновение части материалов по делам «майдана»

28 ноября 2019, 10:39  •  97 • Украина
Украинское Государственное бюро расследований занимается выяснением обстоятельств исчезновения части материалов из одного из дел по событиям на Майдане.
 
Reuters
 

«Так, ГБР расследует производство по факту неправомерных действий относительно потери материалов уголовного внедрения. Обстоятельства будут выяснять следователи», — заявил директор ГБР Роман Труба в интервью LB.ua, отвечая на вопрос, действительно ли из материалов дела по «майдану» пропало два тома.

Ранее руководитель военной прокуратуры Украины Виктор Чумак заявил, что 455 участников «майдана» подозреваются в совершении преступлений, 46 из них уже получили обвинительные приговоры. Всего в суд отправлено 195 дел, 59 человек признали виновными.

В октябре первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько сообщил, что уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины.

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