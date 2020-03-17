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На Украине рассказали, почему МВФ не даст стране сорваться в пропасть
17 марта 2020, 14:35 • 145 • Украина
Украина ходит по краю «дефолтной угрозы» уже шесть лет, и только внешние финансовые вливания западных инвесторов спасали ее от краха. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.
Украина движется к дефолту
Депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина приближается к дефолту.
Он отметил, что вернуть долги, которые были сформированы на внешнем и внутренних рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно. При этом депутат Рады указал, что план «выживания» Украины в случае отсутствия помощи от Международного валютного фонда (МВФ) у Киева отсутствует напрочь.
Сорваться в пропасть
Как отметил Евгений Голышкин, уже практически шесть лет Украина ходит по краю «дефолтной угрозы», и только внешние финансовые вливания западных инвесторов спасали ее от краха. Такая финансовая помощь оказывалась Украине, конечно же, не ввиду каких-то гуманистических соображений, а исключительно как своему «подопечному субъекту» и ресурсной базе для использования в геополитических играх.
Эксперт обратил внимание, что под шумок эпидемии, ограничения перемещений и «коронавирусной истерии» команда президента Украины Владимира Зеленского протащит ряд непопулярных «реформ». Именно поэтому тема дефолта будет раскручиваться и всячески использоваться для реализации данных планов.
Еще в прошлом году украинский олигарх Игорь Коломойский заявил Financial Times, что Зеленскому нужно отказаться от программы Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Он добавил, что Зеленский должен взять пример с Греции.
Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом — все, за что берется нынешнее правительство, реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств.
Автор: Илья Муромский
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