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На Украине рассказали, почему МВФ не даст стране сорваться в пропасть

17 марта 2020, 14:35  •  145 • Украина
Украина ходит по краю «дефолтной угрозы» уже шесть лет, и только внешние финансовые вливания западных инвесторов спасали ее от краха. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал украинский политолог, координатор запрещенного на Украине объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Украина движется к дефолту

Депутат Верховной рады от президентской фракции «Слуга народа» Александр Дубинский заявил, что Украина приближается к дефолту.
«Как государство и экономика — мы идем к дефолту», — заявил Александр Дубинский.
Он отметил, что вернуть долги, которые были сформированы на внешнем и внутренних рынках, без глобальной финансовой помощи невозможно. При этом депутат Рады указал, что план «выживания» Украины в случае отсутствия помощи от Международного валютного фонда (МВФ) у Киева отсутствует напрочь.
«Стратегия выживания государства Украина и его экономики в условиях коронавируса — есть план? Нет плана», — заключил Дубинский.

Сорваться в пропасть

Как отметил Евгений Голышкин, уже практически шесть лет Украина ходит по краю «дефолтной угрозы», и только внешние финансовые вливания западных инвесторов спасали ее от краха. Такая финансовая помощь оказывалась Украине, конечно же, не ввиду каких-то гуманистических соображений, а исключительно как своему «подопечному субъекту» и ресурсной базе для использования в геополитических играх.
«Действующее правительство обязательно воспользуется такой возможностью для реализации преступных задач, уже не один год требуемых МВФ и другими международными финансовыми институтами. Прежде всего, речь идет о приватизации остатков стратегических предприятий и энергетической отрасли Украины, но главным ресурсом и «лотом» в этой афере будут плодородные украинские земли сельскохозяйственного назначения, которые будут продаваться иностранным структурам через подставные отечественные «фирмы-прокладки», — пояснил Евгений Голышки.
Эксперт обратил внимание, что под шумок эпидемии, ограничения перемещений и «коронавирусной истерии» команда президента Украины Владимира Зеленского протащит ряд непопулярных «реформ». Именно поэтому тема дефолта будет раскручиваться и всячески использоваться для реализации данных планов.
«Нет сомнений, что западные украинские партнеры также заинтересованы в этом», — заключил Евгений Голышкин.
Еще в прошлом году украинский олигарх Игорь Коломойский заявил Financial Times, что Зеленскому нужно отказаться от программы Международного валютного фонда (МВФ) или объявить дефолт по внешнему долгу. Он добавил, что Зеленский должен взять пример с Греции.
«Мне кажется, мы должны повести себя с нашими кредиторами как Греция. Это пример для Украины. В 2015 году Греция стала первой развитой страной, которая не выплатила по кредиту Международного валютного фонда, хотя и временно», — объяснил Коломойский.
Ранее ФАН приводило мнение, согласно которому Украина не готова к полноценной борьбе с коронавирусом — все, за что берется нынешнее правительство, реализовывается топорно, кощунственно и обязательно с многомиллионным хищением финансовых средств.
Автор: Илья Муромский

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