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На Украине рассказали об уровне охраны томоса об автокефалии
09 января 2019, 16:54 • 67 • Украина
Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет находиться в надёжных руках и не требует дополнительной охраны. Об этом, как сообщает УНН, сообщили в пресс-центре ПЦУ.
Reuters
«В заповеднике Софии Киевской есть своя охрана, сигнализация, там всё выставлено, там томос в надёжных руках», — заявили в ПЦУ.
На уточняющий вопрос, будет ли у оригинала томоса дополнительная государственная охрана, представитель пресс-службы ответил: «Не думаю».
Ранее сообщалось, что все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины. Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину.
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