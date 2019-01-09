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На Украине рассказали об уровне охраны томоса об автокефалии

09 января 2019, 16:54  •  67 • Украина
Томос об автокефалии Православной церкви Украины будет находиться в надёжных руках и не требует дополнительной охраны. Об этом, как сообщает УНН, сообщили в пресс-центре ПЦУ.
 
Reuters
 

«В заповеднике Софии Киевской есть своя охрана, сигнализация, там всё выставлено, там томос в надёжных руках», — заявили в ПЦУ.

На уточняющий вопрос, будет ли у оригинала томоса дополнительная государственная охрана, представитель пресс-службы ответил: «Не думаю».

Ранее сообщалось, что все члены Синода Константинопольского патриархата подписали томос об автокефалии новой церкви Украины. Ожидается, что в течение нескольких дней документ вернётся на Украину.

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