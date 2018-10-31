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На Украине рассказали об объёмах газа в подземных хранилищах страны

31 октября 2018, 12:54  •  88 • Украина
На Украине рассказали, насколько заполнены подземные хранилища газа (ПХГ).
 
Reuters
 

Как сообщает УНН со ссылкой на данные госкомпании «Укртрансгаз» (оператор газотранспортной системы Украины), объём газа в подземных хранилищах страны по состоянию на 29 октября составляет 17,083 млрд кубических метров. 

Таким образом, к настоящему моменту украинские ПХГ заполнены на 55%.

Ранее сообщалось, что украинские газовые хранилища по состоянию на 20 сентября заполнены на 50%.

Экс-министр ЖКХ, глава Союза собственников жилья Украины Алексей Кучеренко в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с ценами на газ.

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