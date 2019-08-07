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На Украине рассказали о возможных участниках убийства Шеремета
07 августа 2019, 02:54 • 53 • Украина
Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.
РИА Новости
Об этом сообщает Интерфакс-Украина.
«Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», — заявил Луценко.
Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева.
Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе расследования дела Шеремета.
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