На Украине рассказали о возможных участниках убийства Шеремета

• 53 • Украина

Генпрокурор Украины Юрий Луценко заявил, что у следствия есть данные о возможных участниках убийства журналиста Павла Шеремета в 2016 году.

РИА Новости

Об этом сообщает Интерфакс-Украина. «Мы видим вероятных участников этого преступления, но это необходимо доказать рядом следственных действий», — заявил Луценко. Журналист Павел Шеремет погиб 20 июля 2016 года при взрыве автомобиля в центре Киева. Ранее действующий президент Украины Владимир Зеленский рассказал о ходе расследования дела Шеремета.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники