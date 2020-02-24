Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
«Будущее за гибридными комплексами»: какие новейшие российские средства ПВО могу...
Богдан Безпалько: Голландцы давят не столько на суд, сколько на общественное мне...
Это всё русские виноваты. И их "бледный мистик" в Белом доме
"Путин за, но...": Песков рассказал, что мешает провести четырёхсторон...
Главная / Украина

На Украине рассказали о возможном импульсе к членству в ЕС и НАТО

24 февраля 2020, 21:39  •  75 • Украина
Полномочный представитель кабмина Украины в Верховной раде Ирина Верещук рассказала о возможном импульсе к членству страны в ЕС и НАТО.
 
Reuters
 

Об этом информирует Интерфакс-Украина.

«Если всё будет хорошо и в октябре текущего года мы подпишем программу расширенных возможностей, это будет новый импульс, новые возможности и новый шаг к достижению нашей цели... Украина — член ЕС и член НАТО», — подчеркнула Верещук.

По её словам, у стран— членов НАТО есть понимание, как разблокировать работу комиссии Украина — НАТО.

Как отметила Верещук, Киев надеется поднять данный вопрос во время Парламентской ассамблеи НАТО на Украине в мае.

Ранее на Украине заявили, что курс на вступление страны в НАТО будет задокументирован в готовящейся военной стратегии.

По словам министра обороны Украины Андрея Загороднюка, украинская сторона ожидает повышения статуса в НАТО до «партнёра с расширенными возможностями».

Осенью 2019 года стороны достигли договорённостей по созданию нового формата сотрудничества.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



75
Источник
Похожие новости
24 февраля 2020, 18:24
Опрос показал снижение рейтинга партии «Слуга народа» на Украине
23 февраля 2020, 22:54
В Госдуме оценили заявление Трампа об отношениях России и Украины
24 февраля 2020, 18:24
Президент Польши назвал Россию «агрессором на Украине»
24 февраля 2020, 08:39
США выделят до $500 тысяч на проекты для «независимых СМИ» Украины
23 февраля 2020, 19:39
Трамп пожелал примирения России и Украины
24 февраля 2020, 15:24
Итоги первых ста дней нового правительства Молдовы
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
19 февраля 2020, 02:09
США искали выгоду в деле MH17, но не смогли добить Россию: Версию "Бук" приходится ликвидировать
18 февраля 2020, 17:54
Зачем Киев устроил бойню в Донбассе
18 февраля 2020, 09:54
Война в Сирии 2.0: Русские бойцы уже бомбят танки и склады Эрдогана
20 февраля 2020, 07:24
"Не позволим героизировать пособников Третьего рейха": Переименование проспектов в Киеве обернулось судом
20 февраля 2020, 10:39
"Война с Россией продлится 48 часов. И всё!": Киеву не надо орать про марионеток, настало время "смотреть в глаза" - Малофеев
20 февраля 2020, 04:09
ВСУ потеряли опорный пункт в Донбассе - глава Минобороны Украины
21 февраля 2020, 15:54
"Пришли, огребли и ушли". Как ВКС России остудили пыл Турции в Идлибе
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2020 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.