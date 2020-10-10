|
На Украине рассказали о сценарии США по свержению Зеленского
10 октября 2020, 11:50 • 203 • Политика
Названо самое главное условие
Американцы могут в любой момент избавиться от действующего президента Украины Владимира Зеленского. Для этого они с легкостью организуют новый государственный переворот в стране и поставят более удобного лидера, однако пока делать этого не намерены. Экс-депутат Верховной рады Алексей Журавко рассказал, почему Зеленский продержится до конца срока.
Издание Nation News провело опрос, свергнут ли Зеленского с поста до конца 2020 года. В последнее время лидер существенно потерял поддержку у своего народа – рейтинг опустился ниже 30%. Большая часть опрошенных – 67%, заявили, что свержение главы Украины маловероятно, поскольку он выгоден США.
Экс-депутат Рады объяснил, почему Зеленский пользуется поддержкой Штатов. По его словам, лидер продолжил политический курс своего предшественника: поддержка нацизма, искоренение русского языка и агрессия в адрес России.
По результатам опроса около 14% устали от президента Украины, а 19% потребовали его свержения. Журавко отметил, что в этом нет ничего удивительного.
"Сложная ситуация сложилась сегодня на Украине во всех аспектах жизни: уничтоженная экономика и промышленность, война, пандемия коронавируса", – объясняет он.
Однако пока речи о свержении главы не идет – итоговое решение о его кандидатуре будут принимать США. Экс-депутат говорит, что когда это понадобится американцам, они с легкостью смогут свергнуть главу с помощью государственного переворота. На это готовы пойти сразу, как только Зеленский перестанет их устраивать.
Ситуацией могут воспользоваться Порошенко и радикалы, чтобы снова прийти к власти.
После ситуации в Белоруссии стал активно подниматься вопрос создания Союзного государства с Россией. Владимир Зеленский высказался по поводу присоединения к нему Украины.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
203
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
04 октября 2020, 05:30
|
05 октября 2020, 00:45
|
06 октября 2020, 12:30
|
04 октября 2020, 17:25
|
07 октября 2020, 19:40
|
09 октября 2020, 01:55
|
08 октября 2020, 04:50