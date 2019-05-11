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На Украине рассказали о состоянии железнодорожного сообщения с Россией

11 мая 2019, 08:39  •  141 • Украина
Украинский министр инфраструктуры Владимир Омелян в беседе с Liga.net заявил, что железнодорожное сообщение между Россией и Украиной «прекращается само по себе», а в 2018 году «впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России».
 
globallookpress.com © Olena Khudiakova
 

«Я вижу, что политического решения (хотя мы его поддерживаем), скорее всего, не будет», — сообщил Омелян, отвечая на вопрос, планируется ли в ближайшее время отмена железнодорожного сообщения с Россией. 

При этом, по его мнению, железнодорожное сообщение «прекращается само по себе».

«В прошлом году впервые в истории Украины количество поездок железнодорожным транспортом в страны ЕС превысило количество поездок в сторону России. Поэтому сокращение количества поездов в Россию было абсолютно объективным. Возить воздух не имеет смысла», — добавил министр.

В апреле компания «Укрзалізниця» заявила о сокращении пассажиропотока с Украины в Россию.

По данным компании, 2,2 млн пассажиров были перевезены по маршруту Украина — Россия в 2014 году, а в 2018-м этот показатель составил около 772,9 тыс. пассажиров.

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