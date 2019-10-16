Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Лайфхак от Газпрома. На чём зарабатывает РФ
Россия - всеобщее ЗЛО? Непримиримая схватка Кедми и Коэна. Вечер с Соловьевым от...
"Большая ошибка" ВВС: В Индии два офицера IAF предстанут перед трибуна...
«Отработать как положено»: Путин провёл совещание по вопросам ликвидации последс...
Главная / Украина

На Украине рассказали о ситуации с расследованием дел о «майдане»

16 октября 2019, 19:24  •  45 • Украина
Первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в интервью «Укринформ» рассказал о ситуации с расследованием дел о «майдане».
 
© НАБУ
 

По словам Касько, уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины. Это связано с окончанием полномочий следствия у Генпрокуратуры.

«Эти дела должны перейти в НАБУ. Этот процесс уже пошёл, есть график передачи производств, они ревизуются и передаются по подследственности», — сказал Касько.

Он подчеркнул, что в Генпрокуратуре планируется создание специального департамента по процессуальному руководству делами «майдана».

Касько отметил, что дела «майдана» — «категория преступлений, подследственная ГБР», однако в департаменте спецрасследований Генпрокуратуры их «рассматривают несколько иначе», включая в них также «кучу экономических дел в отношении бывших чиновников».

Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент страны Пётр Порошенко рассматривает возможность стать лидером нового «майдана». 

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



45
Источник
Похожие новости
16 октября 2019, 12:54
Горсовет Харькова поддержал формулу Штайнмайера
16 октября 2019, 17:39
Зеленский: имплементация "формулы Штайнмайера" возможна после "нормандской четверки"
16 октября 2019, 12:54
Адвокат заявил об отсутствии уголовных дел в отношении Порошенко
15 октября 2019, 20:39
Киев призвал отказаться от «рублёвой зоны» в Донбассе
16 октября 2019, 16:09
На Украине назвали новые правила национального отбора на Евровидение
16 октября 2019, 16:09
Новак и Шефчович обсудили поставки газа в ЕС через Украину
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
14 октября 2019, 09:09
Украинский спецназ уничтожил шестерых нацистов, пытавшихся помешать разведению сил
13 октября 2019, 00:39
Перебил провокационным вопросом: В Японии заявили, что американские ПРО бесполезны против ракет России
13 октября 2019, 20:09
Украинский генерал раскрыл военную тайну русских о Курилах и... промахнулся
10 октября 2019, 10:54
"Всё ещё думаете, что "Бук" завалил МН17?": Технический эксперт снимком показал, на что закрывает глаза международное следствие
13 октября 2019, 16:54
Американский пилот истребителя расстрелял сам себя и чудом сел на дерево
13 октября 2019, 16:54
Ликвидация нацистов украинским спецназом: ВСУ пытаются замалчивать убийство мешавших разведению сил
14 октября 2019, 02:24
«Спрос достаточно большой»: на что способна новейшая российская система обнаружения беспилотников
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.