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На Украине рассказали о ситуации с расследованием дел о «майдане»
16 октября 2019, 19:24 • 45 • Украина
Первый заместитель генерального прокурора Украины Виталий Касько в интервью «Укринформ» рассказал о ситуации с расследованием дел о «майдане».
© НАБУ
По словам Касько, уголовные дела, связанные с расследованием событий в период массовых протестов («майдана») в 2014 году, до 20 ноября будут переданы в ГБР, НАБУ, СБР и Национальную полицию Украины. Это связано с окончанием полномочий следствия у Генпрокуратуры.
«Эти дела должны перейти в НАБУ. Этот процесс уже пошёл, есть график передачи производств, они ревизуются и передаются по подследственности», — сказал Касько.
Он подчеркнул, что в Генпрокуратуре планируется создание специального департамента по процессуальному руководству делами «майдана».
Касько отметил, что дела «майдана» — «категория преступлений, подследственная ГБР», однако в департаменте спецрасследований Генпрокуратуры их «рассматривают несколько иначе», включая в них также «кучу экономических дел в отношении бывших чиновников».
Ранее президент Украины Владимир Зеленский заявил, что экс-президент страны Пётр Порошенко рассматривает возможность стать лидером нового «майдана».
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