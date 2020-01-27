На Украине рассказали о ситуации с гриппом и ОРВИ

Государственное учреждение «Киевский городской лабораторный центр МОЗ Украины» рассказало о ситуации с гриппом и ОРВИ. Был зафиксирован случай коронавируса, однако речи о новом типе вируса, который в настоящий момент активно распространяется по миру, не идёт.

«По результатам исследований 67 образцов, проведённых методом ПЦР, получено 12 положительных результатов: грипп А (H1N1) — 3... коронавирус — 1 и риновирус — 1», — указывается в заявлении на странице в Facebook.

Вместе с этим в комментариях ведомство указало, что это не новый тип коронавируса.

«Нет, не китайский», — написало учреждение, отвечая на соответствующий вопрос.

В конце января стало известно, что в китайском городе Ухань десятки человек заболели неизвестной формой пневмонии. Позднее сообщалось, что причиной вспышки вирусной пневмонии стал новый вид коронавируса.

Различные государства уже приняли меры в связи с возникновением данного заболевания. Например, аэропорты США, Великобритании, России и ряда других стран начали проверять прибывающих пассажиров на наличие нового типа коронавируса, однако 2019-nCoV продолжает распространяться по всему миру. Больных зафиксировали уже в США, Сингапуре, Вьетнаме и других государствах.

По последним официальным данным, только в Китае число заразившихся достигло 2454, а умерли от вируса 80.

Как передавал «ПолитЭксперт», и. о. председателя комитета по внешним связям Санкт-Петербурга Арби Абубакаров прокомментировал ситуацию с коронавирусом.

RT подготовил карту, на которой отмечено, в каких странах зафиксирован новый коронавирус.