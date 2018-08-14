На Украине рассказали о росте ВВП во втором квартале

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По данным государственной службы статистики Украины, рост ВВП в стране за второй квартал составил 3,6% по сравнению с тем же отчётным периодом прошлого года.

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На сайте ведомства отмечают, что по отношению к предыдущему кварталу темпы развития экономики страны увеличились на 0,9%. Ранее сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт Украины по итогам первого квартала 2018 года вырос на 0,9%.