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На Украине рассказали о росте ВВП во втором квартале

14 августа 2018, 22:24  •  32 • Украина
По данным государственной службы статистики Украины, рост ВВП в стране за второй квартал составил 3,6% по сравнению с тем же отчётным периодом прошлого года.
 
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На сайте ведомства отмечают, что по отношению к предыдущему кварталу темпы развития экономики страны увеличились на 0,9%.

Ранее сообщалось, что реальный валовой внутренний продукт Украины по итогам первого квартала 2018 года вырос на 0,9%.

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