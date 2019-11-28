Последние новости политики России,
Украины, Белоруссии и мира

Главная
В России В мире Украина Политика Аналитика Видео Война Карикатуры
Как не попасть в допинг-ловушку WADA: Онищенко дал совет спортивному руководству...
"Отнеситесь к этому очень серьёзно": В Чехии Россию обвинили в ведении...
"С "голодомором" у них всё ровно так же обстоит": Как майдан...
"Арестовать и лишить статуса": Движение "Сорок сороков" треб...
Главная / Украина

На Украине рассказали о «разбитых надеждах» после выборов в Раду

28 ноября 2019, 10:39  •  102 • Украина
Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире телеканала «112 Украина» отметила, что надежды украинцев на изменения в стране после созыва нового парламента не оправдались.
 
Reuters
 

«Я поддерживаю людей, потому что действительно эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то всё изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами (обернулась. — RT)», — приводит РИА Новости её объяснение результатов соцопроса, согласно которому 33% украинцев не верят, что Рада «продержится до конца» в текущем составе.

Королевская напомнила, что в течение последних трёх месяцев в украинском парламенте регулярно происходили скандалы.

«Какое-то такое реалити-шоу. Раньше мы смотрели по пятницам «95-й квартал», сейчас мы всё это смотрим в каком-то реалити-шоу круглосуточно», — отметила политик.

При этом, по её мнению, нынешняя власть на Украине не решает актуальные проблемы.

В середине октября Киевский международный институт социологии зафиксировал падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского, премьер-министра страны Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.

Подпишитесь на нас Вконтакте, Одноклассники

Загрузка...



102
Источник
Похожие новости
28 ноября 2019, 00:54
На Украине отреагировали на обозначение Крыма в сервисах Apple
28 ноября 2019, 00:54
На Украине оценили ущерб возвращённым Россией кораблям
27 ноября 2019, 15:09
«Нафтогаз» назвал победой решение суда Швеции по спору с «Газпромом»
28 ноября 2019, 10:39
На Украине рассказали о «разбитых надеждах» после выборов в Раду
28 ноября 2019, 10:39
На Украине расследуют исчезновение части материалов по делам «майдана»
27 ноября 2019, 11:54
Нацбанк Украины заявил о давлении со стороны Коломойского
Новости партнеров
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
 
Новости СМИ
Популярные новости
23 ноября 2019, 17:09
Пополнить бюджет киевских террористов Ротару хватит: Вассерман не пощадил ни певицу, ни русских
24 ноября 2019, 02:54
"Он бы пригодился нам в Германии": Немцы восхитились речью Путина на инвестиционном форуме
23 ноября 2019, 00:54
«Маск подаст»: Россия не выделила США мест на «Союзах» (Руслан Осташко)
21 ноября 2019, 16:09
«Посчитали упущенную выгоду»: в Тюмени база отдыха пытается взыскать со студента 888 тысяч рублей за пост в соцсети
22 ноября 2019, 02:09
Блокируем Крым, "шутки кончились!": Украинский чиновник заявил о своём плане "переворота"
25 ноября 2019, 08:09
"Ядерный взрыв в Южно-Китайском море" организовали, "не привлекая внимания санитаров"
23 ноября 2019, 00:54
Примаков пытался уволить Путина дважды. История от человека "из кабинета напротив туалета"
Главная   В России   Политика   Аналитика   Видео   Война   Карикатуры   Полезные статьи   Правообладателям  RSS   Мобильная версия 
© 2019 ПравдоРУБ    Все публикуемые материалы принадлежат их владельцам.    Использование материалов сайта приветствуется при наличии активной обратной ссылки на www.pravdoryb.info.     Администрация сайта может не разделять точку зрения авторов материалов, которые размещенны на сайте.