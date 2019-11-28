На Украине рассказали о «разбитых надеждах» после выборов в Раду

Депутат Верховной рады от фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Наталья Королевская в эфире телеканала «112 Украина» отметила, что надежды украинцев на изменения в стране после созыва нового парламента не оправдались.

«Я поддерживаю людей, потому что действительно эмоция парламентских выборов, когда у людей была надежда, что придут такие новые, молодые, красивые и сразу же как-то всё изменят в стране, она, к сожалению, разбитыми надеждами (обернулась. — RT)», — приводит РИА Новости её объяснение результатов соцопроса, согласно которому 33% украинцев не верят, что Рада «продержится до конца» в текущем составе.

Королевская напомнила, что в течение последних трёх месяцев в украинском парламенте регулярно происходили скандалы.

«Какое-то такое реалити-шоу. Раньше мы смотрели по пятницам «95-й квартал», сейчас мы всё это смотрим в каком-то реалити-шоу круглосуточно», — отметила политик.

При этом, по её мнению, нынешняя власть на Украине не решает актуальные проблемы.

В середине октября Киевский международный институт социологии зафиксировал падение рейтинга украинского президента Владимира Зеленского, премьер-министра страны Алексея Гончарука и спикера Верховной рады Дмитрия Разумкова.