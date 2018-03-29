На Украине рассказали о предложении НАТО защитить выборы от «российского вмешательства»

В НАТО предложили помощь Украине в обеспечении защиты электронной системы ЦИК от внешнего вмешательства во время проведения выборов в 2019 году. Об этом заявила украинский вице-премьер-министр по вопросам евроинтеграции Иванна Климпуш-Цинцадзе.

«Мы говорили о практических вещах относительно угроз со стороны России, которые можно предусмотреть. Речь идёт, например, о вмешательстве в процесс выборов», — цитирует Климпуш-Цинцадзе «Укринформ».

По её словам, одной из потенциальных целей кибератаки может стать ЦИК Украины.

Она отметила, что предложение было сделано Румынией, которая возглавляет трастовый фонд помощи НАТО в вопросе кибербезопасности.

Ранее Порошенко заявил о возможности вмешательства России в выборы на Украине.