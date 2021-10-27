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На Украине рассказали о потерях после прекращения транзита газа в Венгрию

27 октября 2021, 01:10  •  77 • Украина

Украинская ГТС уже потеряла около 4,5 миллиарда кубометров транзита газа из-за заключения Венгрией контракта с «Газпромом» на поставки газа в обход Украины. Об этом заявил глава компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.

«Мы потеряли около 4,5 миллиарда кубометров газа транзита точно, а есть риск потери вплоть до 10 миллиардов кубометров в этом направлении. И под угрозой возможность импорта газа виртуальным реверсом из Венгрии», — сказал он.

Отмечу, что Венгрия в этом году была основным направлением для импорта — 95% объемов газа. Однако у нас остается возможность импортировать газ из Польши, Словакии, Румынии, и мы этот импорт осуществляем. Каждый день импортируется около 5 миллионов кубометров газа украинскими и международными трейдерами», — добавил Макогон.

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