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На Украине рассказали о потерях бронетехники в Донбассе. Счёт уже идет на тысячи

12 февраля 2020, 13:39  •  228 • В мире
На Украине обнародовали данные о потерях бронированной техники в Донбассе. Общее число уничтоженных бронемашин перевалило за две тысячи - 2576 единиц. И это только за два года. Такие данные представила информационно-консалтинговая фирма Defence Express со ссылкой на статистику Минобороны Украины. Некоторые СМИ утверждают, что эту информацию обнародовали впервые.
Информационно-консалтинговая фирма Defence Express рассказала о статистике Минобороны Украины по Донбассу. По данным компании, с 2014 до 2016 год армия Украины потеряла 2576 единиц бронетехники. Причем из них 391 не подлежит восстановлению. Больше всего пострадало боевых машин пехоты (БМП): 1415 повреждены и 214 уничтожены. Украина потеряла 79 танков, 519 единиц техники пострадали. Также погибли 68 бронетранспортеров, 439 повреждены. По данным фирмы, пострадали и другие виды бронетехники.
Больше всего потерь украинским военным нанесла артиллерия. Интересно, что самые тяжелые потери армия понесла в 2014 году. Только тогда уничтожили больше двух тысяч единиц техники.
При этом Defence Express утверждает, что к таким результатам привели "слабая слаженность и выучка" некоторых подразделений. Компания считает, что украинские военные плохо обустраивали позиции и маскировали технику. Больше всего потерь армия понесла во время боев за Донецкий аэропорт и Дебальцево.

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