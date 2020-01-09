|
На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
09 января 2020, 13:24 • 436 • Украина
Из-за запуска «Турецкого потока» транзит российского газа через Украину в 2020 году сократится на 15 млрд куб. м. Об этом сообщил исполнительный директор компании «Оператор ГТС Украины» Сергей Макогон.
© Алексей Дружинин РИА Новости
Он выразил сожаление, что проект не удалось остановить.
По его словам, Киев уже ощутил его влияние. Так, транзит в Балканском направлении теперь осуществляется только для нужд Румынии и Молдавии — Болгария, Турция и другие страны региона уже не получают газ через Украину.
«Как результат, снижение транзита через Украину в этом году составит порядка 15 млрд кубометров», — написал он в Facebook.
Он также рассказал, что на базе Трансбалканского газопровода страна добилась создания нового коридора для поставок в объёме до 15,8 млн куб. м в сутки.
8 января президенты России и Турции Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган дали официальный старт работе газопровода «Турецкий поток». Церемония запуска состоялась в Стамбуле.
Подпишитесь на нас
Загрузка...
436
Похожие новости
Новости партнеров
|
Выбор дня
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
СМИ партнеров
Новости СМИ
|
07 января 2020, 09:39
|
03 января 2020, 17:54
|
03 января 2020, 08:09
|
09 января 2020, 00:39
|
05 января 2020, 21:54
|
04 января 2020, 06:54
|
03 января 2020, 14:39