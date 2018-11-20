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На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»
20 ноября 2018, 10:39 • 65 • Украина
После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится на 12—13 млрд кубометров в год. Об этом заявил гендиректор ООО «Нефтегазстройинформатика», глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.
© gazprom.ru
«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это ещё больше сократит объёмы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал он.
По его словам, можно привлечь иностранных партнёров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС, передаёт «24 канал».
«Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнёра Украине будет трудно договориться и заставить «Газпром» сохранить большие объёмы прокачки газа через нашу ГТС», — добавил Униговский.
По мнению эксперта, шансов сохранить прокачку ГТС Украины 70—90 млрд кубометров мало.
«Реально 40—60 млрд, если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнёрах», — отметил он.
19 ноября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле дали команду на укладку последней секции морской части «Турецкого потока».
Как заявлял президент России, он рассчитывает на запуск газопровода до конца 2019 года.
Подробнее — в материале RT.
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