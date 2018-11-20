На Украине рассказали о последствиях запуска «Турецкого потока»

После запуска газопровода «Турецкий поток» транзит газа через Украину сократится на 12—13 млрд кубометров в год. Об этом заявил гендиректор ООО «Нефтегазстройинформатика», глава Совета по вопросам газовой промышленности и рынка природного газа Леонид Униговский.

«Теперь Украине нужно направить наши усилия, чтобы не допустить строительства второй нитки «Турецкого потока». Потому что тогда это ещё больше сократит объёмы перекачки газа через Украину в Европу», — сказал он.

По его словам, можно привлечь иностранных партнёров — европейских операторов газотранспортных систем для участия в управлении украинской ГТС, передаёт «24 канал».

«Не потому, что мы не можем управлять сами. Без европейского партнёра Украине будет трудно договориться и заставить «Газпром» сохранить большие объёмы прокачки газа через нашу ГТС», — добавил Униговский.

По мнению эксперта, шансов сохранить прокачку ГТС Украины 70—90 млрд кубометров мало.

«Реально 40—60 млрд, если мы решим сейчас вопрос об иностранных партнёрах», — отметил он.

19 ноября российский и турецкий лидеры Владимир Путин и Реджеп Тайип Эрдоган на торжественной церемонии в Стамбуле дали команду на укладку последней секции морской части «Турецкого потока».

Как заявлял президент России, он рассчитывает на запуск газопровода до конца 2019 года.

Подробнее — в материале RT.