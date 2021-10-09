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На Украине рассказали о подарке спецслужб США ко дню рождения Путина

09 октября 2021, 11:25  •  267 • Политика
Владимир Путин. Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Иностранные агенты решили порадовать нашего президента
Некоторые политики с Незалежной убеждены, что арест экс-главы Грузии Михаила Саакашвили является подарком руководителю РФ Владимиру Путину от американских властей. Такое мнение выразил оппозиционный украинский парламентарий Илья Кива.
Представитель политической силы "Оппозиционная платформа – За жизнь" убежден , что специальную операцию с выманиванием Саакашвили на грузинскую территорию и последующим арестом могли провернуть только американские агенты.
Известно, что скандал с Михаилом Николозовичем произошел всего за несколько дней до празднования 69-го дня рождения Владимира Владимировича.
"То, что произошло с этим аферистом – это подарок американских спецслужб Путину", – объявил украинский политик.
Кива рассказал, как могла проводиться спецоперация. По его мнению, американские агенты убедили Саакашвили, что ему ничего не грозит. Мол, на грузинской территории все находится под контролем Соединенных Штатов Америки, а значит переживать не о чем. Вероятно, бывшему президенту Грузии пообещали продолжение политической жизни, но вышло все несколько иначе.
Оппозиционный украинский депутат считает, что таким образом американцы компенсировали нападение Грузии на Южную Осетию в 2008-м году.
К слову, сам Илья Кива тоже поздравил Владимира Путина с днем рождения. Правда, за это ему пригрозили лишением гражданства Украины.

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